Et friskt perspektiv: Transformering av Glasgows matørken gjennom urbant landbruk

Nyere forskning utført av University of Glasgow og Florida State University har avslørt en ny tilnærming til å takle Glasgows "matørkener" og redusere ulikhet. Gjennom nøye geospatial analyse oppdaget forskerne at å introdusere felleshager og tildelinger på strategiske steder over hele byen kunne forbedre tilgangen til ferske og rimelige råvarer i underbetjente områder betydelig.

Studien, med tittelen "Equalizing urban agriculture access in Glasgow: A spatial optimization approach", fremhever de mange fordelene med urbant landbruk utover bare mattilgjengelighet. I tillegg til å tilby ferske råvarer, fremmer felleshager og kolonihager fellesskapsforbindelser, utveksler kunnskap om mat og forbedrer mentalt velvære gjennom utendørsaktiviteter.

For øyeblikket bor bare 36% av innbyggerne i Glasgow innen 10 minutters gange fra et urbant landbrukssted. Analysen identifiserte at økonomisk utsatte områder i utkanten av byen har en tendens til å ha begrenset tilgang til billig og fersk mat, noe som resulterer i "matørkener." Interessant nok fant forskerne omtrent 939 hektar med ledig og forlatt land over hele Glasgow, med rundt 60 % av befolkningen som bodde innenfor 500 meter fra et ubrukt område.

Ved å utnytte romlig optimaliseringsmodellering demonstrerte teamet at å konvertere bare 15 nedlagte områder til urbane landbruksknutepunkter kan utvide tilgangen til ferske råvarer til 50 % av Glasgows innbyggere, noe som har en betydelig innvirkning på å redusere matulikheten. Å skalere opp innsatsen ved å legge til opptil 60 nye steder innen 10 minutters gange kan potensielt tjene opptil 70 % av byens befolkning, og effektivt eliminere ulik tilgang.

Dr. Mingshu Wang, medforfatter av studien, bemerket at Glasgow står overfor betydelige utfordringer på grunn av begrenset tilgang til rimelig, næringsrik mat i områder med lavere inntekt. Denne datadrevne tilnærmingen til byplanlegging tilbyr imidlertid lovende løsninger uten å kreve betydelige investeringer. Ved å omformåle ledige landområder til fellesskaps landbruksknutepunkter, kan Glasgow adressere Glasgow-effekten samtidig som lokale innbyggere får mulighet til å gjøre positive endringer i lokalsamfunnene sine.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva er urbant landbruk?



A: Urbant landbruk refererer til praksisen med å dyrke, bearbeide og distribuere mat i eller rundt urbane områder. Dette inkluderer ulike former som felleshager, takhager og vertikale gårder.

Spørsmål: Hva er matørkener?



A: Matørkener er områder, typisk i nabolag med lav inntekt, hvor innbyggerne har begrenset tilgang til rimelig og næringsrik mat, noe som ofte resulterer i dårlige kostholdsrelaterte helseresultater.

Spørsmål: Hvordan kan urbant landbruk være til nytte for lokalsamfunn?



A: Urbant landbruk tilbyr flere fordeler for lokalsamfunn, inkludert økt tilgang til ferske og rimelige produkter, sosiale forbindelser, kunnskapsutveksling om mat, forbedret mentalt velvære og muligheter for fysisk aktivitet.

Spørsmål: Hva er romlig optimaliseringsmodellering?



A: Romlig optimeringsmodellering er en teknikk som bruker matematiske algoritmer for å bestemme den beste allokeringen av ressurser eller plasseringer basert på spesifikke mål, begrensninger og romlige data. I sammenheng med denne studien ble den brukt til å identifisere optimale plasseringer for felleshager og tildelinger for å maksimere tilgjengeligheten og redusere matulikheten.

(Kilde: University of Glasgow)