Virkningen av nøytralt hydrogen på rømningen av Lyman-alfa-fotoner i reioniserings-epokegalakser

Astronomer er fortsatt usikre på prosessen og tidspunktet for reionisering, som er når hydrogenet i universet ble ionisert igjen etter å ha eksistert som nøytrale atomer i omtrent 200 millioner år. Reionisering er drevet av Lyman-kontinuum (LyC) fotoner, som har energien til å slå elektroner ut av hydrogenatomer. Spørsmålet er, hvor kom disse LyC-fotonene fra? Mange astronomer tror at tidlige galakser spilte en rolle i reioniseringen av universet.

I løpet av reioniseringsperioden var det galakser som sendte ut Lyman-Alpha (Lyα) stråling, som frigjøres når hydrogenatomer går over fra sin første eksiterte tilstand til sin grunntilstand. Imidlertid var ikke alle Lyα-fotoner i stand til å rømme fra disse galaksene. Hvis et Lyα-foton sprer seg til kanten av en galakse, kan det unnslippe og bli oppdaget. Hvis ingen Lyα-fotoner kan unnslippe, antyder det at LyC-fotoner heller ikke er i stand til å unnslippe, og at galaksen ikke bidro til reionisering.

Tilstedeværelsen av nøytralt hydrogen (HI) i disse galaksene kunne ha hindret rømming av Lyα-fotoner og, følgelig, LyC-fotoner. For å undersøke dette ble det utført en studie på en prøve av galakser observert nær slutten av reionisering, ved å bruke Lyα- og [CII]-utslipp (utslipp fra karbon som har absorbert riktig mengde energi for ett elektron å unnslippe) for å måle rødforskyvningene deres.

Rødforskyvningene av Lyα- og [CII]-utslipp i hver galakse ble sammenlignet. Forskerne fant at hastighetsforskyvningen mellom de to utslippstypene, kjent som Lyα-hastighetsoffset, var positivt korrelert med HI-gassmassen i galakser fra reioniseringsepoken. Dette antyder at Lyα-flukt i disse galaksene er påvirket av det totale HI-gassinnholdet, snarere enn lokale regioner.

Funnene indikerer at en økende overflod av HI-gass gjør det vanskeligere for Lyα-fotoner å unnslippe, noe som også hindrer rømming av LyC-ioniserende fotoner. Dette antyder at å studere det generelle HI-innholdet i galakser kan gi innsikt i prosessen med å reionisere universet.

Fremtidige observasjoner av James Webb Space Telescope (JWST) forventes å gi data av høyere kvalitet om gamle galakser fra reioniseringstiden, og gi en større forståelse av denne betydningsfulle perioden i universets historie.

Kilder: Lauren Elicker, University of Cincinnati