Nye stjernesporingssensorer muliggjør deteksjon av satellittavfall

Stjernesporingssensorer utvikles for å hjelpe satellitter med å oppdage farlig baneavfall som ikke kan sees fra bakken. Stjernesporere bruker den kjente posisjonen til stjerner for å holde satellittene riktig orientert. Arcsec, en belgisk spesialist på romfartøykomponenter, samarbeider med det portugisiske romtrafikkledelsesselskapet NeuraSpace for å utvikle en stjernesporing for ruskspotting som forventes å bli demonstrert i verdensrommet innen 2025. Ved å kombinere Arcsecs sensorer med NeuraSpaces eksisterende data fra offentlige kilder og bakketeleskop partnerskap, vil den portugisiske satsingen være i stand til å spore mye mindre baneavfall. I mellomtiden har Redwire, basert i Jacksonville, Florida, utviklet en stjernesporer som kan oppdage rusk og er planlagt å være i bane i løpet av de neste seks månedene. Andre produsenter utforsker også utviklingen av stjernesporere for avfallsdeteksjon.

En applikasjon for stjernesporere i avfallsdeteksjon er avbildning av ikke-samarbeidende objekter i umiddelbar nærhet til romfartøy. True Anomaly, en Denver-basert satellittprodusent, planlegger å bruke Redwire SpectraTRAC-stjernesporere og kameraer for romfartøy dedikert til dette formålet. Luis Gomes, administrerende direktør for små satellittspesialister AAC Clyde Space, forklarer at stjernesporere allerede kan oppdage ikke-himmelske objekter, men disse dataene blir vanligvis ignorert for å spare datakraft ombord.

Arcsec utforsker også måter å ettermontere stjernesporere som allerede er i bane for å oppdage rusk. Selskapet har levert 50 stjernesporere så langt, hovedsakelig til kommersielle cubesats i lav jordbane. Å overbevise star tracker-kunder om å spore rusk også vil innebære noen ekstra kostnader, men kan forbedre operatørenes merkevareimage. Partnerskapet mellom Arcsec og NeuraSpace gir et insentiv for brukere av stjernesporing til å bli ruskvakthunder, ettersom kunder vil få bedre service og innsikt fra romtrafikkstyringsplattformen.

