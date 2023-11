Ny studie avslører overraskende vei for dannelse av falske planeter

By

Forskere har lenge vært fascinert av den mystiske naturen til useriøse planeter – ensomme vandrere i verdensrommet. Tidligere teorier antydet at disse himmelnomadene bare kunne dannes i enkeltstjernesystemer gjennom sjeldne nesten-kollisjoner eller gravitasjonsforstyrrelser. Imidlertid utfordrer en banebrytende studie denne konvensjonelle visdommen og kaster lys over en ny vei for å skape disse gåtefulle objektene.

I denne banebrytende forskningen gjennomførte et team av astrofysikere simuleringer med fokus på skråstilte binære stjernesystemer. Disse systemene består av to stjerner som går i bane rundt hverandre. Forskerne oppdaget at i binære systemer med feiljusterte baneplan, kan planeter bli ubundne og drive bort selv om de er vidt spredt.

I motsetning til i enkeltstjernesystemer, hvor planeter må være tett plassert for å bli useriøse planeter, kan de kombinerte gravitasjonspåvirkningene fra både stjerner og andre planeter i binære systemer destabilisere banene til noen planeter, noe som resulterer i deres uavhengige vandring. Overraskende nok fant studien at tilstedeværelsen av en planet på størrelse med Neptun kan sette i gang genereringen av useriøse planeter i sirkulære binære stjernebaner. Selv en superjord kan utløse fødselen til disse ensomme reisende hvis stjernene går i bane rundt hverandre i en elliptisk bane.

Denne nye mekanismen for dannelsen av useriøse planeter antyder at det kan være en mengde mindre, steinete vandrere i galaksen vår. Mens de fleste kjente useriøse planeter er enorme gassgiganter, foreslår denne studien at mindre verdener kan være rikelig i Melkeveien. Å oppdage disse miniatyrinterstellare eventyrerne utgjør imidlertid en betydelig utfordring på grunn av deres plassering i den mørke og kalde delen av det interstellare rommet.

Denne banebrytende forskningen, publisert i den anerkjente arXiv preprint-serveren, gir et nytt perspektiv på opprinnelsen til useriøse planeter. Forskere spekulerer nå i at antallet frittsvevende planeter i vår galakse kan overgå tidligere estimater. Følgelig intensiveres innsatsen for å avdekke disse skjulte perlene midt i det store rommet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er en useriøs planet?



A: En falsk planet, også kjent som en frittflytende planet, refererer til en planet som er ubundet til enhver stjerne og driver uavhengig gjennom verdensrommet.

Spørsmål: Hvordan dannes useriøse planeter?



A: Tidligere teorier antydet at useriøse planeter kunne dannes gjennom nesten-kollisjoner eller gravitasjonsforstyrrelser i enkeltstjernesystemer. Imidlertid antyder denne nye studien at useriøse planeter også kan genereres i binære stjernesystemer gjennom påvirkning av gravitasjonskrefter fra både stjerner og andre planeter.

Spørsmål: Er useriøse planeter sjeldne?



A: Mens de en gang ble antatt å være uvanlige, antyder denne studien at useriøse planeter kan være mer utbredt enn tidligere antatt. Oppdagelsen av mindre, steinete useriøse planeter kan være spesielt rikelig gitt utbredelsen av superjord rundt røde dvergstjerner.

Spørsmål: Hvordan oppdager forskere useriøse planeter?



A: Å oppdage useriøse planeter er ekstremt utfordrende på grunn av mangelen på en stjernes lys for å belyse dem. Forskere bruker forskjellige teknikker, inkludert gravitasjonsmikrolinsing og infrarøde observasjoner, for å identifisere disse unnvikende himmellegemene.