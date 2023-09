Australia utvikler CRISPR-basert diagnoseverktøy for Monkeypox Virus Detection

Forskere i Australia har utviklet et banebrytende diagnostisk verktøy, MPXV-CRISPR, for påvisning av monkeypox-viruset (MPXV). Dette verktøyet, det første i sitt slag i Australia, bruker CRISPR-teknologi for å oppdage viruset med bemerkelsesverdig presisjon og hastighet. Forskningen, en samarbeidsinnsats ledet av Peter Doherty Institute for Infection and Immunity og Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, ble publisert i The Lancet Microbe.

Mens CRISPR-teknologien er best kjent for sine evner innen genomredigering, har den nylig dukket opp som et kraftig verktøy for diagnostiske formål. MPXV-CRISPR er designet for å målrette mot spesifikke genetiske sekvenser som bare finnes i MPXV-viruset. University of Melbournes Dr. Soo Jen Low, en av studiens med-første forfattere, forklarte at CRISPR-baserte diagnostiske verktøy fungerer som superpresise detektiver, og identifiserer raskt genetisk materiale assosiert med spesifikke patogener.

MPXV-CRISPR-verktøyet er programmert til å gjenkjenne viruset ved hjelp av tekniske "guider" basert på en database med 523 MPXV-genomer. Når viralt DNA er tilstede i en klinisk prøve, ledes CRISPR-systemet til målet og sender ut et signal som indikerer tilstedeværelsen av viruset. Følsomhets- og presisjonsnivåene til denne testmetoden er sammenlignbare med gullstandard PCR-metoder, men med fordelen av å levere resultater på en brøkdel av tiden.

En av de banebrytende funksjonene til MPXV-CRISPR er hastigheten den kan gi en diagnose med. Tradisjonell monkeypox-diagnostikk er ofte avhengig av sentraliserte laboratorieinnstillinger, noe som kan føre til forsinkelser på flere dager før testresultater er tilgjengelige. Derimot kan MPXV-CRISPR oppdage viruset på bare 45 minutter, noe som muliggjør rask påvisning på stedet.

Forskerteamet jobber nå med å tilpasse MPXV-CRISPR til en bærbar enhet som kan distribueres på behandlingssteder rundt om i landet. Dette vil muliggjøre raskere og mer tilgjengelig diagnose, spesielt i avsidesliggende områder eller steder med begrensede ressurser. Teamet har som mål å revolusjonere håndteringen av apekopper, forbedre pasientresultatene og forbedre folkehelsens respons på fremtidige utbrudd.

Forskningssamarbeidet involverte Peter Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Centre og Monash University.

kilder:

– Lancet-mikroben

– Peter Doherty-instituttet for infeksjon og immunitet

– Walter og Eliza Hall Institute of Medical Research