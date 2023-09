Vi introduserer MPXV-CRISPR: Et revolusjonerende diagnoseverktøy for Monkeypox Virus

Et team av forskere fra Peter Doherty Institute for Infection and Immunity og Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research har utviklet et banebrytende diagnostisk verktøy kalt MPXV-CRISPR. Publisert i The Lancet Microbe, bruker dette verktøyet CRISPR-teknologi for å oppdage apekoppeviruset (MPXV) i kliniske prøver raskt og nøyaktig, og overgår eksisterende diagnostiske metoder. Den retter seg spesifikt mot genetiske sekvenser som er unike for MPXV, noe som gjør den til den første CRISPR-baserte diagnosemetoden i sitt slag i Australia.

CRISPR-teknologi, kjent for sine genomredigeringsevner, blir nå brukt til diagnostiske formål. Dr. Soo Jen Low, en forskningsansvarlig ved Doherty Institute og med-førsteforfatter av studien, beskriver CRISPR-basert diagnostikk som presise detektiver som identifiserer spesifikke ledetråder relatert til tilstedeværelsen av patogener. Når det gjelder MPXV-CRISPR, er det "programmert" til å gjenkjenne viruset ved hjelp av tekniske guider som binder seg til spesifikke deler av virus-DNA.

Når viralt DNA påvises i en klinisk prøve, ledes CRISPR-systemet til målet og sender ut et signal som indikerer tilstedeværelsen av viruset. Denne diagnostiske metoden oppnår sammenlignbar følsomhet og presisjon med gullstandard PCR-metoder, men på en brøkdel av tiden.

En av de banebrytende egenskapene til MPXV-CRISPR er dens hurtighet når det gjelder å stille en diagnose. Nåværende monkeypox-diagnostikk tar ofte dager å gi resultater, mens MPXV-CRISPR kan oppdage viruset på bare 45 minutter. Teamet jobber for tiden med å tilpasse denne teknologien til en bærbar enhet som kan brukes til å oppdage monkeypox-viruset på stedet i ulike helsetjenester.

Dr. Shivani Pasricha, seniorforsker ved Walter og Eliza Hall Institute of Medical Research og medseniorforfatter av studien, understreker den potensielle effekten av MPXV-CRISPR på folkehelsen. Ved å forbedre tilgangen til raske og pålitelige diagnoser, spesielt i områder med begrensede ressurser eller avsidesliggende steder, kan denne desentraliserte tilnærmingen til testing fremskynde behandlingen og forbedre pasientresultatene.

Samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene involverte Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center og Monash University.

kilde:

– Soo Jen Low et al, Rask påvisning av apekoppevirus ved bruk av en CRISPR-Cas12a-mediert analyse: en laboratorievaliderings- og evalueringsstudie, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9