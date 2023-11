Avdekke den mangfoldige og evolusjonære historien til krokodiller

By

Krokodiller, med sin tøffe pansrede hud og rovvaner, vekker ofte tanker om eldgamle beist som stort sett har holdt seg uendret i millioner av år. Nyere forskning har imidlertid avslørt en langt mer dynamisk og mangfoldig evolusjonær fortid for disse fascinerende skapningene.

Mens det for tiden er rundt 28 kjente levende krokodillearter, representerer dette bare en brøkdel av den mangfoldige gruppen som har eksistert gjennom historien. To nye studier har kastet lys over opprinnelsen til krokodiller og deres utbredte utbredelse rundt om i verden, samt utviklingen av deres karakteristiske langsomme vekst.

I følge disse studiene oppsto sannsynligvis den større moderne gruppen av krokodiller i Europa for omtrent 145 millioner år siden. Derfra divergerte deres forfedre i forskjellige slekter, med krokodiller som utviklet evnen til å tolerere saltvann. Denne tilpasningen tillot dem å spre seg over hele kloden, mens alligatorer forble begrenset til ferskvannsmiljøer. Disse funnene ble publisert i Royal Society Open Science.

"Krokodillenes evne til å krysse saltvannsforekomster har gjort dem i stand til å bli mye mer geografisk utbredt sammenlignet med alligatorer," forklarer professor Paul Barrett, en paleontolog ved Natural History Museum involvert i forskningen. "Ulike krokodilleundergrupper har trivdes og har sin opprinnelse i forskjellige regioner."

I tillegg til å spore den evolusjonære historien og distribusjonen til krokodiller, undersøkte forskningen også deres unike vekstmønstre. Den langsomme veksthastigheten observert hos moderne krokodiller ble funnet å være en sekundær tilpasning som ikke eksisterte i deres fjerne slektninger. Denne studien, omtalt i Current Biology, avslørte også at krokodiller og fugler, som er nært beslektet, har vist kontrasterende fysiologiske strategier i over 220 millioner år.

Den rike og varierte evolusjonshistorien til krokodiller inkluderer fascinerende skapninger som skiller seg betydelig fra deres nåværende kolleger. Noen eldgamle krokodiller var planteetere, de hadde komplekse tenner som ligner på pattedyr og matet sannsynligvis av forskjellige frukter, knoller og bregner. Ytterligere arter hadde marine tilpasninger, som svømmeføtter i stedet for føtter og strømlinjeformede kropper. Dette viser at krokodiller har utforsket en rekke økologiske nisjer gjennom historien.

Ved å studere dette mangfoldet får forskerne innsikt i krokodillenes varierte livshistorie. Mens store krypdyr ofte er forbundet med langsom vekst, var gamle krokodiller faktisk raskt voksende og aktive. Overgangen til langsommere vekst skjedde på et senere stadium i deres utvikling og tilskrives ikke bare deres semi-akvatiske livsstil.

Mens mange spørsmål gjenstår om de spesifikke triggerne for redusert vekst og evolusjonære endringer hos krokodiller, gir denne forskningen en dypere forståelse av deres fascinerende historie og de bemerkelsesverdige tilpasningene de har utviklet over tid.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvor mange arter av krokodiller finnes i dag?

Det er omtrent 28 kjente levende arter av krokodiller funnet i tropiske og subtropiske områder rundt om i verden.

2. Hvor dukket moderne krokodiller opp?

I følge nyere forskning oppsto sannsynligvis den større gruppen moderne krokodiller i Europa for rundt 145 millioner år siden.

3. Hva er forskjellen mellom krokodiller og alligatorer?

Krokodiller og alligatorer divergerte fra hverandre i Nord-Amerika. Krokodiller har evnen til å tolerere saltvann, slik at de kan spre seg globalt, mens alligatorer forblir begrenset til ferskvannshabitater.

4. Er krokodiller og fugler i slekt?

Krokodiller og fugler er nært beslektede evolusjonære søskenbarn. De deler en felles stamfar og har vist kontrasterende fysiologiske strategier i over 220 millioner år.

5. Spiste gamle krokodiller planter?

Ja, noen eldgamle krokodiller hadde planteetende dietter, de hadde tenner som ligner på pattedyr og matet sannsynligvis av frukt, knoller og bregner.

