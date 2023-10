Et nylig eksperiment utført ved det amerikanske energidepartementets Thomas Jefferson National Accelerator Facility har gitt ny innsikt i 3D-strukturen til nukleonresonanser, og kastet lys over det tidlige universet og fundamentale partikler. Midt på 20-tallets oppdagelse av protonresonans avslørte at protoner kan resonere på samme måte som vibrasjonene til en klokke. Mens fremskritt har muliggjort en dypere forståelse av strukturen til et grunntilstandsproton, forblir 3D-strukturen til et resonerende proton begrenset.

Eksperimentet, ledet av fysikere fra Justus Liebig Universitat (JLU) Giessen i Tyskland og University of Connecticut, utforsket strukturene til både proton- og nøytronresonanser ved Jefferson Labs Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). Nukleoner, sammensatt av kvarker og gluoner, utgjør kjernene til atomer. Når et nukleon eksiteres til en høyere energitilstand, viser det nukleonresonans der kvarkene roterer og vibrerer. Denne forskningen gir viktig informasjon om de grunnleggende egenskapene og oppførselen til nukleonresonanser.

Eksperimentet innebar å sende en høyenergi-elektronstråle inn i et kammer med avkjølt hydrogengass for å eksitere protonene i og produsere nukleonresonans. De resulterende eksiterte partiklene etterlater bevis på deres eksistens, og lar forskerne rekonstruere resonansen. Ved å studere disse resonansene kan fysikere få innsikt i det tidlige kosmos etter Big Bang og forstå hvordan materie ble dannet i universet. Teamet planlegger å gjennomføre ytterligere eksperimenter ved å bruke forskjellige mål og polarisasjoner for å få tilgang til forskjellige egenskaper ved spredningsprosessen. Disse studiene har åpnet et nytt forskningsfelt og kan bidra til en dypere forståelse av universets dannelse og dets nåværende tilstand.

