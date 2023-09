Astronomer observerer radiobølger fra Type Ia Supernova for første gang

Astronomer har gjort en enestående oppdagelse ved å oppdage radiobølger som sendes ut fra en Type Ia-supernova. Denne banebrytende observasjonen avslører ny innsikt i naturen til hvite dvergeksplosjoner og deres heliumrike miljøer.

Type Ia supernovaer er atomeksplosjoner som skjer i hvite dvergstjerner. De er mye brukt av astronomer for å måle kosmologiske avstander og studere universets utvidelse. Den nøyaktige mekanismen bak Type Ia supernovaer er imidlertid ikke fullt ut forstått. Det antas at eksplosjonen utløses av masseakkresjon fra en ledsagerstjerne, der det oppsamlede materialet hovedsakelig består av hydrogen. Imidlertid ble det også antatt at hvite dverger kunne samle helium fra en følgestjerne som allerede hadde mistet sitt ytre lag av hydrogen.

Et av mysteriene rundt hvite dvergeksplosjoner er oppførselen til den fjernede stoffet fra følgestjernen. Ikke alt materialet faller på den hvite dvergen; noe av det danner en sky av sirkumstellart materiale rundt dobbeltstjernesystemet. Det var forventet at sjokkbølger fra eksplosjonen som beveget seg gjennom dette circumstellare materialet ville eksitere atomer og resultere i utslipp av sterke radiobølger. Til tross for mange observasjoner av Type Ia-supernovaer som forekommer i en sky av sirkumstellart materiale, hadde ikke radiobølgeutslipp blitt oppdaget før nå.

Et internasjonalt team av forskere, inkludert medlemmer fra Stockholms universitet og National Astronomical Observatory of Japan, observerte en Type Ia-supernova som eksploderte i 2020. De fant ut at denne supernovaen var omgitt av sirkumstellart materiale som hovedsakelig består av helium. I tillegg oppdaget de radiobølger fra supernovaen. Ved å sammenligne den observerte radiobølgestyrken med teoretiske modeller, fastslo forskerne at den hvite dvergen hadde samlet opp materiale med en hastighet på omtrent 1/1000 av solens masse per år. Dette er den første bekreftede Type Ia-supernovaen som utløses av masseakkresjon fra en følgestjerne med et ytre lag som hovedsakelig består av helium.

Oppdagelsen av radiobølger fra denne heliumrike Type Ia supernovaen forventes å utdype vår forståelse av eksplosjonsmekanismen og forholdene som fører frem til en Type Ia supernova. Forskerteamet planlegger å fortsette å søke etter radioutslipp fra andre Type Ia-supernovaer for å få ytterligere innsikt i utviklingen som fører til disse eksplosive hendelsene.

