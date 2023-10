Låser opp nye veier for proteinnedbrytning: et vindu til terapeutisk potensial

Proteiner kan være både gunstige og skadelige for menneskekroppen. Mens de spiller avgjørende roller i fordøyelsen og muskelreparasjonen, kan visse proteiner også bidra til sykdommer som kreft og Alzheimers. Tradisjonelle terapeutiske tilnærminger innebar blokkering av et proteins aktive sted for å forhindre interaksjon med celler. Imidlertid har forskere ved Stanford University nylig avdekket en ny vei som tilbyr en alternativ metode for proteinnedbrytning.

I en banebrytende studie publisert i Science, fordypet kjemikere ved Stanford inn i lysosomers indre virkemåte, de cellulære "flishuggerne" som er ansvarlige for å bryte ned proteiner. Ved å forstå hvordan proteiner transporteres til lysosomer, har forskerne åpnet døren for å utvikle innovative terapier for aldersrelaterte lidelser, autoimmune sykdommer og til og med behandlingsresistente kreftformer.

Studien fokuserte på lysosomal targeting chimeras (LYTACs), som utnytter cellens naturlige nedbrytningsmaskineri for å merke og eliminere skadelige proteiner. Disse LYTAC-ene kan identifisere og målrette proteiner som er tilstede på en celles membran eller i dens nærhet, noe som muliggjør mer omfattende proteinnedbrytning. Mens LYTAC-er har vist lovende, varierte suksessraten deres, og de underliggende mekanismene ble ikke fullt ut forstått.

Gjennom en genetisk CRISPR-skjerm identifiserte forskerteamet nye cellulære komponenter som påvirker LYTAC-effektiviteten. For eksempel oppdaget de en sammenheng mellom nivået av neddylert cullin 3 (CUL3) og LYTAC-effektivitet. Høyere nivåer av neddylert CUL3 korrelerte med økt LYTAC-effektivitet. Denne oppdagelsen kan potensielt føre til utvikling av en test som forutsier pasientrespons på LYTAC-behandling.

I tillegg fant forskerne at proteiner som bærer mannose 6-fosfater (M6Ps) kan hindre LYTAC fra å utføre sin funksjon. Disse sukkerene fester seg til proteiner som er bestemt for lysosomal nedbrytning og okkuperer reseptorene som LYTAC-er trenger å binde seg til. Ved å forstyrre M6P-biosyntesen, var flere ledige reseptorer tilgjengelige på celleoverflaten, noe som forbedret effektiviteten til LYTACs.

Funnene fra denne studien har betydelige implikasjoner for legemiddeloppdagelse og utvikling av terapeutiske midler som utnytter kroppens naturlige proteinnedbrytningsveier. Ved å forstå hvordan proteiner er målrettet for nedbrytning, kan forskere designe mer effektive behandlinger for ulike sykdommer. Denne innsikten kaster lys over et tidligere uutforsket område av biologi og fremhever potensialet for å utnytte cellulære prosesser for å bekjempe skadelige proteiner.

-

FAQ

Hva er lysosomer?

Lysosomer er cellulære organeller som er ansvarlige for å bryte ned proteiner og andre cellulære avfallsmaterialer.

Hva er den tradisjonelle tilnærmingen for målretting mot proteiner?

Den tradisjonelle tilnærmingen innebærer å blokkere et proteins aktive sted for å forhindre dets interaksjon med celler.

Hva er LYTAC?

LYTACs, eller lysosomale målsøkende kimærer, er terapeutiske midler som bruker cellulært nedbrytningsmaskineri for å merke og eliminere skadelige proteiner.

Hvordan fungerer LYTAC?

LYTACs binder seg til spesifikke reseptorer på celleoverflaten og transporterer proteiner for nedbrytning i lysosomer.

Hva er mannose 6-fosfater (M6Ps)?

M6P er sukkermolekyler som fester seg til proteiner som er bestemt for nedbrytning i lysosomer.

Kilde: Science (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249