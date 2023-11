Ny innsikt i flaggermusreproduksjon: Parring uten intromisjon

By

I verden av pattedyrs reproduksjon har antakelsen alltid vært at paring innebærer intromisjon - ett pattedyr trenger inn i det andre med penis. Imidlertid har en fersk studie avslørt at mannlige serotinflaggermus har tatt en annen tilnærming, og omskrevet reglene for pattedyrparring. Disse flaggermusene engasjerer seg i en parringsstil som minner mer om fugler enn deres lodne motstykker.

Studien, ledet av Dr Nicolas Fasel, undersøkte parringsatferden til serotinflaggermus (Eptesicus serotinus) og gjorde en overraskende oppdagelse. I stedet for å bruke penis for intromisjon, bruker mannlige serotinflaggermus den som en "kopulatorisk arm". De berører kjønnsorganene sammen med hunnens vulva, noe som resulterer i en unik parringsmetode som ligner mer på fugler enn noe annet kjent pattedyr. Dette funnet utfordrer vår forståelse av paringsnormer og viser frem de fascinerende tilpasningene som kan oppstå i kampen mellom kjønnene.

Teamet observerte timer med videoopptak fra en nederlandsk kirke som besøkes av serotinflaggermus, og observerte også flaggermus i fangenskap i et ukrainsk flaggermus-rehabiliteringssenter. Fra disse observasjonene la de merke til at mannlige serotinflaggermus har en hårdekket "hjerteformet" struktur på tuppen av penis når de er helt oppreist. Denne strukturen fungerer som en kopulatorisk arm, og reposisjonerer hunnens halemembran for å la hannene finne den ideelle parringsposisjonen.

Paringsøkter mellom mannlige og kvinnelige serotinflaggermus kan vare i gjennomsnitt 53 minutter, hvorav noen varer lenger enn en halv dag. Denne forlengede varigheten skyldes sannsynligvis den unike naturen til paringsstilen deres.

Oppdagelsen av denne ukonvensjonelle paringsatferden hos serotinflaggermus kaster lys over begrepet seksuell konflikt, der hanner og hunner av samme art utvikler seg som svar på hverandres forsøk på å få en fordel. Når det gjelder serotinflaggermus, har strukturen til kjønnsorganene deres utviklet seg som svar på forsvarsmekanismene som brukes av hunner for å avverge uønskede beilere.

Forskerne tar sikte på å utforske kopulatorisk atferd hos andre arter av flaggermus og fordype seg i de mer hemmelighetsfulle aspektene ved reproduksjon av flaggermus. Denne nyvunne forståelsen av parringsatferd for flaggermus åpner spennende veier for videre forskning på underverkene ved dyrs reproduksjon.

FAQ

Spørsmål: Hvordan parrer mannlige serotinflaggermus?

A: Mannlige serotinflaggermus bruker penis som en "kopulatorisk arm" ved å berøre kjønnsorganene til hunnens vulva.

Spørsmål: Hvor lenge varer paringsøktene for serotinflaggermus?

A: I gjennomsnitt varer paringsøkter mellom mannlige og kvinnelige serotinflaggermus i 53 minutter, men de kan av og til vare lenger enn en halv dag.

Spørsmål: Hva er seksuell konflikt?

A: Seksuell konflikt refererer til de evolusjonære endringene som skjer mellom hanner og kvinner av samme art når de konkurrerer om reproduktiv suksess.

Spørsmål: Hvordan har strukturen til mannlige serotinflaggermus-kjønnsorganer utviklet seg?

A: Strukturen til mannlige serotinflaggermus-kjønnsorganer har utviklet seg for å overvinne forsvarsmekanismene som brukes av hunner. Den forstørrede penis hjelper til med å reposisjonere hunnens halemembran for å lette parringen.