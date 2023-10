Forskere gjør fremskritt i å løse et av astronomiens største mysterier

By

Forskere ved University of Western Australia gjør betydelige fremskritt i å avdekke et av de største mysteriene innen astronomi. Teamet jobber med å forstå opprinnelsen og naturen til Fast Radio Bursts (FRB), som er intense utbrudd av radiobølger som varer bare noen få millisekunder.

FRB-er har vært gjenstand for fascinasjon for astronomer siden de først ble oppdaget i 2007. Utbruddene stammer fra fjerne galakser, milliarder av lysår unna, noe som gjør dem utrolig vanskelige å studere. Den flyktige naturen til disse utbruddene har gjort dem enda mer forvirrende, ettersom forskere har slitt med å finne deres eksakte opprinnelse.

Imidlertid har teamet ved University of Western Australia gjort spennende fremskritt med å overvinne denne utfordringen. Ved å bruke en ny teknikk kalt "sanntidsinterferometrisk enkeltpulssporing", var forskerne i stand til å spore FRB-er i sanntid og fange opp verdifull informasjon om egenskapene deres.

Dette gjennombruddet har gjort det mulig for forskerne å fastslå at FRB-er sannsynligvis sendes ut fra magnetarer, som er sterkt magnetiserte nøytronstjerner. Disse kraftige utbruddene av radiobølger antas å være forårsaket av intens magnetisk aktivitet som forekommer på overflaten av magnetarene.

Å forstå opprinnelsen til FRB er avgjørende for å fremme vår kunnskap om universet. Ikke bare gir disse utbruddene verdifull innsikt i den ekstreme fysikken til magnetarer, men de kan også tjene som kosmiske budbringere, som bærer informasjon om de fjerne galaksene de kommer fra.

Denne forskningen markerer et betydelig skritt mot å avdekke et av de mest spennende mysteriene innen astronomi. Ved å kaste lys over naturen til FRB-er, beveger forskerne seg nærmere å avdekke universets hemmeligheter og utvide vår forståelse av kosmos.

