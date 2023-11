The Fascinating World of Fungal Carnivory: Hvordan et rovdyr fanger og fordøyer byttedyr

By

En fersk studie har gitt ny innsikt i de intrikate molekylære prosessene som er involvert når en kjøttetende sopp fanger og konsumerer byttet sitt. Forskningen fokuserte på Arthrobotrys oligospora, en soppart som vanligvis henter næringsstoffer fra råtnende organisk materiale, men som kan ty til predasjon når de møter sult eller nærvær av ormer i nærheten.

Mens tidligere studier har kastet litt lys over biologien til rovdyr-byttedyr-forhold i sopp, har de molekylære detaljene i denne prosessen forblitt stort sett ukjente. For å løse dette kunnskapsgapet, utførte et team ledet av Hung-Che Lin fra Academia Sinica i Taipei en serie laboratorieeksperimenter med nematodeormen Caenorhabditis elegans.

Ved å bruke en teknikk kalt RNAseq, analyserte forskerne aktiviteten til ulike gener i A. oligospora på ulike stadier av predasjon. De oppdaget flere viktige biologiske prosesser som ser ut til å spille avgjørende roller i rovoppførselen til denne soppen.

Funnene tyder på at når A. oligospora registrerer en orm, er det en økning i DNA-replikasjon og ribosomproduksjon. Deretter er det en oppregulering av gener som koder for proteiner involvert i felledannelse og funksjon, inkludert utskilte ormeklebende proteiner og en nylig identifisert familie av proteiner kalt "trap enriched proteins" (TEP).

Til slutt, når A. oligospora har utvidet filamentøse strukturer inn i ormen for å fordøye den, blir gener som koder for forskjellige enzymer kjent som proteaser mer aktive, spesielt en gruppe kjent som metalloproteaser. Disse proteasene er ansvarlige for å bryte ned proteiner, noe som indikerer deres rolle i å hjelpe ormenes fordøyelse.

Disse funnene gir ikke bare en dypere forståelse av de molekylære mekanismene som ligger til grunn for predasjon av A. oligospora, men legger også grunnlaget for fremtidig forskning på andre sopp-rovdyr-byttedyr-interaksjoner.

FAQ:

Spørsmål: Hva er RNAseq?

A: RNAseq er en teknikk som brukes til å analysere genuttrykk ved å måle nivået av RNA-molekyler i en prøve. Det gir verdifull innsikt i aktiviteten til ulike gener på ulike tidspunkt.

Spørsmål: Hva er proteaser?

A: Proteaser er enzymer som er ansvarlige for å bryte ned proteiner til mindre peptider eller aminosyrer. De spiller viktige roller i ulike biologiske prosesser, inkludert fordøyelse.

Spørsmål: Hva er metalloprotease?

A: Metalloproteaser er en klasse av proteaser som krever metallioner, slik som sink, for deres enzymatiske aktivitet.

kilde: phys.org