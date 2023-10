Undersøke tidsoppfatning i autisme: en dypere forståelse gjennom dyremodeller

By

Tidsoppfatning er et avgjørende aspekt ved menneskers og dyrs kognisjon, som påvirker beslutningstaking, hukommelse, kommunikasjon og motorisk kontroll. Førsteamanuensis Fuat Balci fra University of Michigan dykker dypt inn i menneskets og dyrenes sinn, og studerer følelsen av tid og dens likheter og forskjeller på tvers av arter.

Balci fokuserer spesifikt på skalar timing, et grunnleggende trekk ved tidsoppfatning som deles av forskjellige arter. Etter hvert som tidsintervallene øker, avtar presisjonen av intern timing, omtrent som pikselering på en TV-skjerm. Dette antyder at den menneskelige hjernens stoppeklokkefunksjon er evolusjonært bevart og sammenlignbar mellom forskjellige arter.

Å forstå tidspersepsjon har praktiske implikasjoner, inkludert innsikt i det evolusjonære grunnlaget for menneskesinnet og bruken av dyremodeller for å studere den menneskelige hjernen. Balcis forskning gir også mulighet for utforskning av forstyrrelser i tidsoppfatning assosiert med nevrologiske lidelser som autisme, som potensielt kan føre til terapeutiske intervensjoner.

Studier har vist at personer med autisme kan ha forstyrrelser i sin indre klokke, noe som resulterer i en økt følelse av usikkerhet. Denne økte usikkerheten kan bidra til repeterende atferd og andre karakteristiske trekk ved autisme. Balci har som mål å avdekke forholdet mellom tidspersepsjonsmangel og de bredere symptomene på autisme.

Gjennom prosjektet sitt, med tittelen "NeVRo: Combining calcium imaging, optogenetics and virtual reality for å undersøke intern klokke i autisme," Balci bruker autistiske dyremodeller for å utforske rollen til tidsoppfatning i autismespekterforstyrrelser. Tradisjonelle dyreforsøksmiljøer i små bokser begrenser observasjonen av naturlig atferd. Balci overvinner denne begrensningen ved å skape økologisk gyldige testbetingelser ved bruk av virtual reality-teknologi.

I Balcis eksperimentelle oppsett løper mus på en suspendert ball og kontrollerer bevegelsene deres i virtuelle omgivelser. Denne tilnærmingen gir et mer realistisk testmiljø og gir mulighet for observasjon av individuelle nevronaktivitet på cellenivå. Balci kombinerer virtuell virkelighet med banebrytende teknologier som kalsiumavbildning og optogenetikk for å manipulere spesifikke nevroner og analysere hjerneaktivitetsmønstre.

Denne kombinerte tilnærmingen går utover enkel screening av dyremodeller for menneskelige sykdommer og medikamenter. Balcis dyptgående fenotyping innebærer å analysere observerbare egenskaper og egenskaper for å potensielt korrigere forstyrret hjerneaktivitet sett ved autisme.

Balcis forskning tar sikte på å gi en dypere forståelse av kognitive mekanismer og deres rolle i lidelser som autisme. Ved å adressere kjernesymptomene på autisme, håper han å avdekke en vanlig underliggende årsak. Denne utforskningen har potensial til å låse opp en dypere forståelse av de kognitive forstyrrelsene i hjertet av autisme og bane vei for mer effektive terapeutiske intervensjoner.

