Forstå bakteriemotorer: Implikasjoner for effektive nanomaskiner

Forskere fra Nagoya University, Osaka University og Nagahama Institute of Bio-Science and Technology har gjort betydelige funn angående bakteriers bevegelse og potensielle anvendelser i utviklingen av nanomaskiner. Teamet, ledet av professor emeritus Michio Homma og professor Seiji Kojima, identifiserte rollen til FliG-molekylet i flagelllaget, eller "motoren" til bakterier.

Flagellmotoren i bakterier har en rotor og en stator. Statoren fungerer som motor, mens rotoren roterer basert på overføringen av statorens rotasjon. Denne mekanismen lar bakterier bevege seg fremover eller bakover. C-ringen, et proteinkompleks, styrer denne bevegelsen. FliG-molekylet i C-ringen fungerer som en clutch, som letter vekslingen mellom forover- og bakoverbevegelse.

Forskerne undersøkte G215A-mutanten av FliG-molekylet, som forårsaker permanent rotasjon av motoren med klokken. Gjennom studien deres oppdaget teamet at endringer i FliG-strukturen og samspillet mellom vannmolekyler rundt den er ansvarlig for bevegelsen med klokken. Disse endringene skjer også i normal form av FliG når den roterer med klokken. De strukturelle forskjellene gjør det mulig for bakterier å bytte mellom forover- og bakoverbevegelse som svar på miljøet.

Å forstå de fysiske egenskapene til FliG-proteinet er et gjennombrudd i å forstå den molekylære mekanismen til rotasjonssvitsjing i motorer. Funnene baner vei for utvikling av kompakte motorer med høyere energikonverteringseffektivitet. Denne kunnskapen kan brukes til å designe kunstige nanomaskiner som har presis kontroll over deres rotasjon. Disse fremskrittene har potensial til å revolusjonere ulike felt, som medisin og utforming av kunstig liv.

Studien, publisert i iScience, markerer et betydelig skritt fremover i vår forståelse av bakteriemotorer og deres potensielle implikasjoner for utviklingen av mer effektive nanomaskiner. Det åpner nye veier for forskning innen nanoteknologi og ingeniørvitenskap, og tilbyr spennende muligheter for fremtidige teknologiske fremskritt.

kilde:

Tatsuro Nishikino et al. Endringer i det hydrofobe nettverket til FliGMC-domenet induserer rotasjonssvitsjing av flagellmotoren, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Nagoya University]