Ultralydteknologi viser løfte om å bryte ned "Forever Chemicals"

Forskere ved The Ohio State University har gjort et betydelig gjennombrudd i å finne en metode for å bryte ned de sterke bindingene til «forever chemicals» eller PFAS (polyfluoralkylsubstanser). Disse giftige kjemikaliene finnes ofte i dagligdagse gjenstander som kokekar, kosmetikk og matinnpakninger og utgjør potensielle helserisikoer for mennesker.

Ledet av professor Linda Weavers, brukte forskerteamet ultralydteknologi for å sende ut lydbølger ved en ultralydfrekvens. Disse lydbølgene skapte små bobler kjent som "forbrenningskamre", som nådde temperaturer på 10,000 Kelvin. Denne prosessen, kalt ultralydnedbrytning, brøt effektivt ned de sterke fluorbindingene til PFAS-molekyler til mindre forbindelser.

Tidligere behandlingsmetoder hadde vanskeligheter med å bryte ned de mindre forbindelsene av PFAS. Denne banebrytende teknikken ved bruk av ultralydteknologi viste seg imidlertid å være mer effektiv til å bryte ned de mindre forbindelsene, som observert over en tre-timers periode.

Forskerne fokuserte innsatsen på grunnvann forurenset med brannskum, der PFAS-forurensning er utbredt. Resultatene viste at de mindre forbindelsene brytes ned betydelig raskere enn de større, noe som indikerer potensialet til ultralydteknologi som en mer effektiv og miljøvennlig tilnærming til å eliminere PFAS-forurensning.

Mens denne oppdagelsen viser lovende, advarer professor Weavers om at fullstendig utryddelse av "for alltid kjemikalier" fra miljøet fortsatt er en kompleks oppgave. PFAS-stoffer er gjennomtrengende, noe som gjør deres eliminering utfordrende. Hun tror imidlertid at denne ultralydteknologien kan føre til utvikling av små, høyenergiske vannfiltreringsenheter som kan brukes i hverdagshjem.

Forskningen, publisert i The Journal of Physical Chemistry A, gir ny innsikt i å bekjempe persistensen av PFAS i miljøet. Ytterligere forskning er nødvendig for å finne en økonomisk levedyktig måte å implementere denne teknologien på i større skala, med sikte på å redusere tilstedeværelsen av «for alltid kjemikalier» og ivareta menneskers helse og miljøet.

