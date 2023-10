En ny studie utført av forskere ved Center for Cosmology and Particle Physics ved New York University antyder at stjerner kan deles i to av "relativistiske blader", som er ultrakraftige utstrømmer av plasma formet av ekstremt sterke magnetiske felt. Disse stjernesplittende bladene kan potensielt forklare noen av de lyseste eksplosjonene i universet, kjent som gammastråleutbrudd (GRB).

GRB-er er usedvanlig kraftige eksplosjoner på himmelen, men de forekommer ofte for langt unna til at vi kan observere dem i detalj. Disse utbruddene antas å være generert av enten sorte hull eller magnetarer, som er sterkt magnetiserte nøytronstjerner. Imidlertid har den langsomme falmingen til noen GRB-er vært vanskelig for astronomer å forklare.

I denne nye studien foreslår forfatterne at disse langvarige GRB-ene kan skyldes døden til massive stjerner. Når en stjerne dør, kollapser dens kjerne og danner en nøytronstjerne omgitt av hydrogen- og heliumlag. Gjennom rask kompresjon og rotasjon kan denne nøytronstjernen få et ekstremt sterkt magnetfelt og gjøre det om til en magnetar.

Det kaotiske miljøet rundt en nyfødt magnetar får omgivelsene til å piskes rundt på en frenetisk måte på grunn av intens stråling og magnetiske felt. Tidligere forskning tyder på at det dannes en stråle langs magnetarens spinnakse som et resultat. Forskerne i denne studien oppdaget imidlertid at magnetarens magnetfelt også kan produsere utbrudd av stråling langs ekvator.

Disse utbruddene av stråling, formet av sentrifugalkreftene til den roterende stjernen, danner et blad som beveger seg gjennom stjernen med nesten lysets hastighet. Energien som bæres av dette "relativistiske bladet" er større enn en supernovaeksplosjon og kan effektivt dele stjernen i to når den beveger seg utover. Bladet fortsetter å bevege seg over en betydelig avstand før det mister momentum, noe som potensielt kan forklare den langsomme falmingen til visse GRB-er.

Under reisen samler bladet også opp mer materiale, noe som forsterker dens ødeleggende kraft. I tillegg forårsaker bladet ustabilitet i selve stjernen, noe som fører til dens endelige død.

Mens denne studien tjener til å demonstrere plausibiliteten til relativistiske blader som forklarer GRB-er, tar fremtidig forskning som mål å analysere hvordan disse bladene utvikler seg over tid og forstå prosessen med stjernedød forbundet med dem. Ved å identifisere nøkkelsignaturer for denne typen eksplosjoner, kan forskere bekrefte om tidligere observerte GRB-er stemmer overens med denne modellen.

Kilder: Senter for kosmologi og partikkelfysikk ved New York University, arXiv.org