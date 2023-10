United Launch Alliance skal lansere den første Vulcan-raketten på julaften

London, 26. oktober 2023 – United Launch Alliance (ULA), et kjent joint venture mellom Boeing og Lockheed Martin, har offisielt kunngjort sine planer om å starte innvielsen av den etterlengtede Vulcan-raketten på julaften, som rapportert av CNBC. Tory Bruno, administrerende direktør i ULA, avslørte denne spennende utviklingen under sin opptreden på CNBC Technology Executive Council Summit. Lanseringsvinduet er satt til å variere fra 24. til 26. desember.

ULA styrer flittig konstruksjonen og kvalifiseringen av det øvre trinnet av Vulcan-raketten, med en forventet ferdigstillelsesdato satt til november. Men i tilfelle uventede forsinkelser, vil ULA omplanlegge lanseringen til januar for å sikre et sømløst og vellykket oppdrag. Vulcan-lanseringen har møtt flere tilbakeslag tidligere i år, inkludert en motoreksplosjon under testing utført av leverandøren Blue Origin.

Det banebrytende Cert-1-oppdraget vil være debutsatsingen for Vulcan-raketten og vil involvere transport av en kommersiell månelander, utviklet av Astrobotic, sammen med en nyttelast for Celestis. Denne eksepsjonelle nyttelasten vil tjene som en minnegudstjeneste, som bærer den kjære asken til enkeltpersoner som ønsket å bli lagt til hvile i det evige rommet.

Etter den vellykkede oppskytningen av Vulcan, ser ULA for seg flere oppskytinger for 2024, med en påfølgende akselerasjon i oppskytningsfrekvens til en annenhver uke innen siste halvdel av 2025. ULA sikret nylig en kontrakt for oppskyting av Amazons Kuiper-satellitter, noe som resulterer i et balansert etterslep på ca. 50-50 mellom statlige og kommersielle prosjekter.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er ULA?

United Launch Alliance (ULA) er et joint venture mellom romfartsgigantene Boeing og Lockheed Martin, som spesialiserer seg på romoppskytingstjenester. ULA er kjent for å distribuere banebrytende raketter og nyttelast i verdensrommet.

2. Hva er Vulcan-raketten?

Vulcan-raketten er et innovativt romfartøy utviklet av ULA. Den representerer neste generasjon raketter konstruert for å levere forskjellige nyttelaster til bane, inkludert satellitter og bemannede romfartøyer.

3. Hva er Cert-1-oppdraget?

Cert-1-oppdraget refererer til den avgjørende innvielsesflyvningen til Vulcan-raketten. Den vil transportere en kommersiell månelander laget av Astrobotic, samt en minnelast for Celestis, som bærer asken til individer som ønsket et himmelsk hvilested.

4. Hva er oppskytningsvinduet for Vulcan-raketten?

Oppskytningsvinduet for Vulcan-raketten er planlagt fra 24. til 26. desember. Imidlertid, i tilfelle uforutsette omstendigheter, kan lanseringen bli omlagt til januar for å sikre et trygt og vellykket oppdrag.

5. Hva er ULAs fremtidige lanseringsplaner?

Etter Vulcan-rakettens debut, har ULA til hensikt å gjennomføre flere oppskytinger i 2024, og gradvis øke oppskytningsfrekvensen til annenhver uke innen andre halvdel av 2025. Den nylige Amazon Kuiper-satellittoppskytningskontrakten har bidratt til et balansert etterslep av offentlige og kommersielle prosjekter.