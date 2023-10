Ny Vulcan Centaur-rakett skal lanseres på spennende oppdrag

Den kommende høytiden byr på en ekstra spesiell godbit for romentusiaster når United Launch Alliance (ULA) forbereder seg på den svært etterlengtede debutflyvningen til sin nye Vulcan Centaur-rakett. Planlagt til julaften, vil dette oppdraget, kjent som Certification-1 (Cert-1), markere en betydelig milepæl i ULAs lanseringsmuligheter og letearbeid.

Vulcan Centaur-raketten er satt til å erstatte ULAs Atlas V- og Delta IV-kjøretøyer, og kan skryte av fremskritt som vil flytte grensene for romutforskning. Drevet av to BE-4-motorer bygget av Blue Origin, bruker kjernestadiet til Vulcan Centaur flytende oksygen og flytende metanbrensel, lik SpaceX sin Raptor-motor. Dette miljøvennlige fremdriftssystemet representerer et skritt fremover innen bærekraftig rakettteknologi.

Videre har det øvre trinnet til Vulcan Centaur to RL10-motorer fra Aerojet Rocketdyne, som brenner hydrogen for å generere kraftig skyvekraft. I tillegg kan raketten utvides med solide rakettforsterkere (SRB) for å forbedre løfteevnen basert på oppdragskrav.

Den kraftigste konfigurasjonen av Vulcan Centaur, utstyrt med seks SRB-er, har en imponerende nyttelastkapasitet på 60,000 27,200 pund (XNUMX XNUMX kilo) til lav jordbane (LEO). Dette overgår ULAs pensjonerende Delta IV Heavy og til og med den største Atlas V-varianten når det gjelder nyttelastkapasitet.

Cert-1 vil ikke bare tjene som en testflyging, men også legge ut på et spennende måneoppdrag. Pittsburgh-baserte Astrobotics månelander, Peregrine, vil legge ut på sin jomfrureise til månen ombord på Vulcan Centaur. Denne demonstrasjonen fremhever ULAs forpliktelse til å støtte banebrytende letearbeid.

Mens ULA forbereder seg på Cert-1 etter å ha overvunnet forsinkelser forårsaket av en eksplosjon på øvre trinn under testing tidligere i år, venter romentusiaster spent på lanseringen av denne svært avanserte raketten. Med sine imponerende kapasiteter og potensielle fremtidige applikasjoner, markerer Vulcan Centaur en betydelig milepæl i ULAs pågående innsats for å drive romutforskning til nye høyder.

FAQ

1. Hva er Vulcan Centaur-raketten?

Vulcan Centaur-raketten er United Launch Alliances neste generasjons bærerakett, designet for å erstatte deres Atlas V- og Delta IV-raketter.

2. Hva er nyttelastkapasiteten til Vulcan Centaur?

Vulcan Centaur er i stand til å levere 60,000 27,200 pund (XNUMX XNUMX kilo) nyttelast til lav jordbane (LEO) i sin kraftigste konfigurasjon.

3. Hvilke motorer driver Vulcan Centaur?

Vulcan Centaur drives av to BE-4-motorer bygget av Blue Origin for kjernetrinnet og to RL10-motorer fra Aerojet Rocketdyne for det øvre trinnet.

4. Vil Vulcan Centaur bli brukt til måneoppdrag?

Ja, det kommende Certification-1-oppdraget til Vulcan Centaur vil sende Astrobotics månelander, Peregrine, på sitt første oppdrag til månen noensinne.

5. Hva var årsaken til forsinkelsene for Cert-1?

Cert-1 møtte forsinkelser på grunn av en eksplosjon på øvre trinn under testing tidligere i år, noe som fikk ULA til å forsterke kjøretøyets tanker og sørge for sikkerhet og pålitelighet.