Astrobotics månelander skal eksplodere på ULAs Vulcan Centaur-rakett

Pittsburgh-baserte romfartsselskap, Astrobotic, er satt til å lage historie med lanseringen av sin første månelander, som vil bli båret av United Launch Alliances (ULA) nye Vulcan Centaur-rakett. ULA-sjef Tory Bruno kunngjorde under CNBC Technology Executive Council Summit at lanseringen er planlagt mellom 24. desember og 26. desember.

Astrobotics Peregrine-robotlander vil være om bord på raketten, sammen med en nyttelast fra Celestis, et selskap som bruker oppskytingstjenester for å sende kremerte levninger ut i verdensrommet som et minnesmerke. Lanseringen er en del av en kontrakt på $79.5 millioner tildelt Astrobotic av NASA i 2019 gjennom Commercial Lunar Payload Services-initiativet. Oppdraget tar sikte på å levere vitenskapelig nyttelast til de nordlige delene av månen på vegne av romfartsorganisasjonen.

Ifølge Bruno ble den spesifikke lanseringsdatoen valgt på grunn av vitenskapelige betraktninger knyttet til orbitalmekanikk. Astrobotics oppdragskrav krever nøye kontrollerte lysforhold og kontinuerlig radiokommunikasjon med Deep Space Network. Disse faktorene begrenser lanseringsvinduet til bare noen få dager hver måned.

Reisen til denne milepælen har ikke vært uten utfordringer. Den første kunngjøringen av ULA som oppskytningsleverandør ble gjort i 2019, med en planlagt oppskytningsdato for 2021. Imidlertid forårsaket tekniske forsinkelser med Vulcan-raketten, som eksplosjonen på øvre trinn under testing ved NASAs Marshall Space Flight Center i mars, tilbakeslag . Ytterligere forsinkelser oppsto på grunn av testhendelser med rakettmotorer som involverte Blue Origins BE-4-motorer. Til tross for disse tilbakeslagene er ULA sikre på at de vil fullføre testingen og kvalifiseringen av Vulcan øvre etappe i november.

Dette første oppdraget, kjent som Certification-1, er en av to sertifiseringsflyvninger som kreves av Space Force. Oppskytingen vil finne sted fra Launch Complex 41 ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida. ULA har ambisiøse planer om å øke utskytningshastigheten til Vulcan, med sikte på én lansering annenhver uke innen midten av 2025. Selskapet forventer at etterspørselen etter lanseringstjenestene vil komme fra både offentlige og kommersielle kunder, med den nylige kontraktseieren fra Amazon om å lansere en del av Kuiper-satellittinternett-megakonstellasjonen som en bemerkelsesverdig prestasjon.

