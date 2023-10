Astrobotics Lunar Lander skal lanseres på ULAs Vulcan Centaur Rocket

Pittsburgh-baserte selskapet Astrobotic forbereder seg på den etterlengtede lanseringen av sin første månelander på United Launch Alliances (ULA) avanserte Vulcan Centaur-rakett. ULA-sjef Tory Bruno har bekreftet at lanseringen er planlagt å finne sted mellom 24. desember og 26. desember, og markerer en betydelig milepæl for både selskaper og romindustrien som helhet.

Den kommende oppskytningen er en integrert del av Astrobotics oppdrag for å levere vitenskapelig nyttelast til den nordlige delen av Månen. Peregrine-robotlanderen, utviklet av Astrobotic, vil bære en nyttelastkapasitet på 120 kilo og vil støtte NASAs Commercial Lunar Payload Services-initiativ. Dette initiativet tar sikte på å oppmuntre til utvikling av måneutforskning ved å samarbeide med private selskaper.

I et banebrytende samarbeid vil Astrobotics Peregrine-lander også inneholde en vertsnyttelast fra Celestis, et selskap dedikert til å sende små porsjoner av kremerte levninger til verdensrommet som en minnegudstjeneste. Dette unike partnerskapet legger til et gripende element til oppdraget og fremhever den økende anerkjennelsen av verdensrommet som en endelig grense for menneskelig erindring.

Mens lanseringsvinduet faller sammen med julaften, understreker ULA-sjef Tory Bruno at timingen er basert på nitidige vitenskapelige beregninger. Oppdragskravene tilsier nøye kontroll av lysforholdene og behovet for konstant radiokommunikasjon med Deep Space Network. Disse faktorene begrenser lanseringsvinduet til bare noen få dager hver måned, noe som gjør lanseringen på julaften desto mer betydningsfull.

ULA har møtt tekniske tilbakeslag i utviklingen av den avanserte Vulcan Centaur-raketten. Imidlertid er selskapet fortsatt forpliktet til å sikre de høyeste sikkerhets- og ytelsesstandarder. Den kommende oppskytingen representerer en avgjørende milepæl for ULA, ettersom det er en av to sertifiseringsflyvninger som kreves for å oppfylle de strenge kravene til United States Space Force.

Oppskytingen skal etter planen finne sted ved Launch Complex 41 ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida. ULA har ambisiøse planer for fremtiden, med et mål om å øke utskytningshastigheten til Vulcan Centaur-raketten til én oppskyting annenhver uke innen midten av 2025. Denne økte etterspørselen forventes å komme fra både offentlige og kommersielle kunder, ettersom ULA fortsetter å sikre kontrakter og partnerskap med sentrale aktører i bransjen.

Astrobotics første månelander-oppskyting, i samarbeid med ULA, baner vei for fremtidig romutforskning og tilbyr et unikt perspektiv på betydningen av julaften som oppskytningsdato. Den demonstrerer de ekstraordinære evnene til private selskaper til å støtte vitenskapelig forskning, hylle sine kjære og skyve grensene for menneskelig utforskning utover jorden.

FAQ

1. Hva er Astrobotics første månelander?

Astrobotics første månelander, kalt Peregrine, er et robotromfartøy designet for å levere vitenskapelig nyttelast til den nordlige delen av Månen. Den er omtrent seks fot høy, åtte fot bred og har en nyttelastkapasitet på 120 kilo.

2. Hva er hensikten med oppdraget?

Oppdraget tar sikte på å støtte NASAs Commercial Lunar Payload Services-initiativ ved å levere vitenskapelig nyttelast til månen. I tillegg har oppdraget et unikt partnerskap med Celestis, et selskap som sender små porsjoner av kremerte levninger til verdensrommet som en minnegudstjeneste.

3. Hvorfor er lanseringen planlagt til julaften?

Oppskytningsvinduet bestemmes av oppdragskrav som krever nøye kontrollerte lysforhold og kontinuerlig radiokommunikasjon. Disse begrensningene resulterer i noen få tilgjengelige lanseringsdager hver måned, hvorav en faller på julaften.

4. Hvilke tilbakeslag har ULA møtt?

ULA har møtt tekniske forsinkelser i utviklingen av Vulcan Centaur-raketten, inkludert hendelser som involverer en eksplosjon på øvre trinn under testing og en annen eksplosjon under rakettmotortesting. ULA er imidlertid fortsatt dedikert til å sikre de høyeste sikkerhets- og ytelsesstandarder.

5. Hvor finner lanseringen sted?

Oppskytingen skal finne sted ved Launch Complex 41 ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida.

Kilder: NASA ([nettadresse til domene]), CNBC Technology Executive Council Summit ([nettadresse til domene])