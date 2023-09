Fuglebestander i Storbritannia møter vinnere og tapere når klimaendringene tar tak

Fuglebestander i Storbritannia gjennomgår betydelige endringer på grunn av virkningene av klimaendringer, ifølge forskere. Mens noen arter trives, står andre overfor alvorlig tilbakegang.

Tap av naturlige habitater, bruk av plantevernmidler og skiftende værmønstre bidrar alle til nedgangen av fuglearter i Storbritannia. British Trust for Ornithology rapporterer at antallet ville fugler har falt med 73 millioner siden 1970.

Spesielt trekkfugler står overfor utfordringer når de navigerer i ekstreme værforhold på forskjellige kontinenter. Dr. Dave Leech, leder for ringmerking ved British Trust for Ornithology, fremhever klimaendringer som et stort press for trekkfugler. De må ta hensyn til klimaforholdene ikke bare i hekkeplassene, men også i overvintringsområdene og områdene de passerer gjennom under migrasjonen.

Noen arter tilpasser seg det endrede klimaet. Sivsanger, for eksempel, utnytter lengre, varmere somre ved å produsere flere avkom. På samme måte utvider arter som Cetti-sangeren sitt utbredelsesområde nordover.

Andre arter, inkludert gjøken og pilsangeren, sliter imidlertid med å klare seg mens klimaet blir varmere. Gjøker, som tilbringer somrene i Storbritannia, finner det vanskelig å komme seg tilbake fra Afrika på grunn av mangel på mat og synkende antall.

Nedgangen i fuglebestander er en betydelig bekymring for både fugleentusiaster og naturvernere. Tapet av ikoniske arter som gjøken og nattergalen kan ha en dyp innvirkning på fremtidige generasjoner, som kanskje aldri får muligheten til å høre deres unike rop.

Likevel er fugleentusiaster fortsatt håpefulle om at klimaendringer kan føre til fremveksten av nye arter i Storbritannia. For eksempel gleder arter som den svartvingede stylten og bieteren, som sjelden ble sett på britiske kyster før, nå fuglekikkere.

Gjennom omfattende datainnsamling og overvåking håper forskerne å bedre forstå virkningene av klimaendringer på fuglebestander og utvikle strategier for å dempe disse endringene.

kilder:

– British Trust for Ornithology

– Dr Dave Leech, British Trust for Ornithology

