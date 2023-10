Banebrytende forskning av indisk astrofysiker avslører hemmeligheter til tunge elementer i universet

By

London, Storbritannia (Storbritannia) – Professor Vik Dhillon, en astrofysiker med indisk opprinnelse fra University of Sheffield i Storbritannia, har gjort betydelige fremskritt i å avdekke mysteriene bak dannelsen av de tyngste kjemiske elementene i universet. Ved å bruke det innovative ULTRACAM-kameraet har prof. Dhillon og teamet hans klart å finne gammastråleutbrudd og kilonovaer, og kaste lys over opprinnelsen til tunge grunnstoffer som gull, platina og uran.

ULTRACAM-kameraet, utviklet av Prof. Dhillon som en del av ULTRACAM-prosjektet, har vist seg å være en game-changer ved å nøyaktig identifisere plasseringen av gammastråleutbrudd, som markerer begynnelsen av kilonovaeksplosjoner. Kilonovae, et resultat av kollisjonen mellom to tette nøytronstjerner, antas å være ansvarlig for dannelsen av de tyngste grunnstoffene i det periodiske systemet.

Denne banebrytende oppdagelsen har gjort det mulig for forskere å utløse observasjoner fra teleskoper over hele verden, inkludert det etterlengtede James Webb-romteleskopet (JWST). Gjennom sine observasjoner bekreftet teamet ved University of Sheffield tilstedeværelsen av tunge elementer i kilonovaen ved å oppdage rødt lys, forårsaket av absorpsjonen av blått lys av de nydannede elementene.

Videre avslørte den infrarøde spektrumanalysen utført av JWST tilstedeværelsen av tellur, et grunnstoff ved siden av jod i det periodiske systemet. Dette funnet tyder sterkt på at betydelige mengder jod, essensielt for liv på jorden, også ble produsert under kilonovaeksplosjonen.

Dr. Stuart Littlefair, en annen nøkkelforsker involvert i studien, understreket den avgjørende rollen som ULTRACAM-kameraet spiller i å fange det svake optiske lyset fra de sammenslående kompakte objektene. Kameraets evne til å ta bilder i flere bølgelengder av lys samtidig ga de første indikasjonene på at kilonova-hendelsen virkelig var ekstraordinær.

Denne banebrytende forskningen er et vitnesbyrd om Prof. Vik Dhillons ekspertise og bidrag til astrofysikkfeltet. Arbeidet hans med kilonovaer har ikke bare kastet lys over opprinnelsen til tunge elementer, men har også ført til utviklingen av innovative høyhastighetskameraer som ULTRACAM, ULTRASPEC og HiPERCAM, sammen med et robotteleskop.

FAQ:

Spørsmål: Hva er en kilonova?

A: En kilonova er en eksplosiv hendelse som oppstår når to tette nøytronstjerner kolliderer, noe som resulterer i dannelsen av tunge grunnstoffer.

Spørsmål: Hva er ULTRACAM-kameraet?

A: ULTRACAM-kameraet er et avansert verktøy utviklet av Prof. Vik Dhillon og teamet hans, som gjør det mulig for presis deteksjon av gammastråleutbrudd og kilonovaer.

Spørsmål: Hva oppdaget nylig forskning om kilonovaer?

A: Nyere forskning oppdaget at kilonovaer er ansvarlige for dannelsen av tunge elementer, inkludert gull, platina og uran.

Spørsmål: Hvorfor er denne forskningen viktig?

A: Denne forskningen bringer forskere nærmere å forstå hvordan de tyngste kjemiske elementene dannes i universet og har bredere implikasjoner for vår forståelse av kosmos.