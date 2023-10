UCF deltar i International Observe the Moon Night

UCF, også kjent som SpaceU, blir igjen med på det globale arrangementet International Observe the Moon Night, for å øke bevisstheten om månevitenskap og utforskning. Universitetet vil være vertskap for sin egen Observe the Moon Knight 21. oktober, som gir gratis tilgang til teleskoper og romrelaterte aktiviteter rundt Reflecting Pond. Arrangementet er åpent for publikum.

Under arrangementet vil UCFs romeksperter være tilgjengelige for å hjelpe deltakere med å observere månen fra campus. Arrangementet vil finne sted fra 6-8, slik at deltakerne kan nyte utsikten over månen før himmelen blir for mørk. UCF College of Sciences assisterende professor i fysikk, Adrienne "Addie" Dove, uttaler at selv på den tiden vil månen fortsatt være synlig.

Professor Yan Fernandez vil bli med Dove på arrangementet for å dele innsikt om deres månerelaterte forskning, inkludert NASAs Lunar-VISE-oppdrag. Dette oppdraget er fokusert på å utforske en bestemt region på månen for å identifisere mineraler og kjemiske ressurser.

Bortsett fra teleskopvisning, vil UCF-biblioteker og ulike studentorganisasjoner også ha stander og aktiviteter knyttet til astronomi og fysikk. Deltakerne vil få muligheten til å lære mer om disse emnene, fra meteoritter til vannraketter, samt å utforske månekratere. I tillegg vil det være en månepassstasjon, hvor deltakerne kan samle frimerker når de beveger seg gjennom forskjellige romstasjoner som arrangeres av UCF-planetforskere, vitenskapsbibliotekarer og medlemmer av universitetets Astronomy Society.

Denne begivenheten er bare en av mange Knights Under the Stars-arrangementer som arrangeres av Robinson Observatory og det studentdrevne Astronomy Society. UCF fortsetter sin dedikasjon til romforskning, og gir den kallenavnet SpaceU. Universitetet har en lang tradisjon for å strekke seg etter stjernene, med en rekke prosjekter til støtte for NASAs Artemis-program og et betydelig bidrag fra nyutdannede til Kennedy Space Center. Videre har UCF fått asteroider oppkalt etter over et dusin av sine forskere og har til og med en planet oppkalt til sin ære.

Ånden av romutforskning strekker seg også til UCFs atletiske programmer med tema Space Games. Disse arrangementene, som først ble lansert i 2016 med fotball, hedrer UCFs engasjement i romindustrien. Det kommende romspillet for fotball for menn spilles mot Coastal Carolina 18. oktober. Fotball og volleyball for kvinner har også allerede spilt sine romspill i år. Høydepunktet vil være UCF fotballs syvende årlige romspill 11. november, med Oklahoma State som motstander. Interessant nok er UCFs fotballstadions 50-yardlinje på linje med samme breddegrad som NASAs historiske utskytningsrampe, Launch Complex 39A, som ligger omtrent 35 miles øst for universitetet.

UCF fortsetter å strebe etter fortreffelighet innen romforskning og utdanning, både på og utenfor banen.

