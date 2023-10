Ny DNA-sekvenseringsmetode gir lovende tilnærming til mineralutforskning

Forskere ved University of British Columbia (UBC) har utviklet en banebrytende teknikk som bruker DNA fra mikrober til å søke etter verdifulle mineralforekomster i jord. Denne innovative metoden, som bruker moderne DNA-sekvenseringsteknologi, har potensial til å revolusjonere mineralutforskning og kan være spesielt medvirkende til å skaffe materialer som trengs for produksjon av elektriske kjøretøy.

I en studie publisert i Nature Communications Earth and Environment, demonstrerte UBC-forskerne hvordan de var i stand til å identifisere kimberlitt, en stein kjent for å inneholde diamantmalm, ved å analysere DNA-markørene i mikrober som er tilstede i jorda. I tillegg fant de at kimberlitt har evnen til å fange og lagre atmosfærisk karbon, noe som gjør den til en verdifull ressurs for å bekjempe klimaendringer.

Ifølge en av studiens medforfattere, Bianca Iulianella Phillips, lar teknikken dem "se gjennom jord" for å avdekke bergarter, metaller og mineraler under overflaten. Ved å knytte spesifikke mikrobielle signaturer til nedgravde mineralforekomster, kan forskerne nøyaktig identifisere deres tilstedeværelse. Mens fokuset i studien var på kimberlitt, undersøkte teamet også den potensielle bruken av denne metoden for å lokalisere porfyrkobberforekomster i British Columbia, et kritisk mineral som brukes i batteriproduksjon for elektriske kjøretøy.

De tradisjonelle metodene for mineralutforskning, som geofysiske undersøkelser og boring, kan være kostbare og tidkrevende. Denne nye tilnærmingen til DNA-sekvensering tilbyr et mer kostnadseffektivt og effektivt alternativ ved å gi verdifull innsikt før du starter boring. Ved å analysere endringene i mikrober forårsaket av interaksjonen med malm, kan forskere identifisere nøkkelmarkører som indikerer tilstedeværelsen av mineralforekomster.

Selv om denne oppdagelsen har et betydelig løfte, kreves det fortsatt forskning for å optimalisere og avgrense teknikken. Iulianella Phillips, som for tiden forfølger sin doktorgrad, understreket viktigheten av å svare på grunnleggende spørsmål om hvordan disse systemene fungerer for å maksimere effekten av denne metoden.

Dette banebrytende arbeidet utført av UBC-forskere åpner for nye muligheter innen mineralutforskning, og tilbyr en bærekraftig og effektiv tilnærming til å avdekke verdifulle ressurser under jordens overflate. Med pågående fremskritt innen DNA-sekvenseringsteknologi, kan fremtiden for mineralutforskning transformeres ved å utnytte kraften til mikrober.

Spørsmål og svar

Hva er kimberlitt?

Kimberlitt er en bergart som inneholder diamantmalm. Det brukes ofte som en indikator på potensielle diamantavsetninger.

Hvorfor er denne DNA-sekvenseringsmetoden viktig?

Denne metoden antas å være den første bruken av moderne DNA-sekvensering for å søke etter mineralforekomster. Det tilbyr en kostnadseffektiv og effektiv måte å identifisere verdifulle ressurser før du starter boring.

Hvordan kan denne metoden være til nytte for produksjonen av elektriske kjøretøy?

Ved å bruke DNA-sekvensering for å lokalisere kritiske mineraler som porfyrkobber, som brukes i batteriproduksjon for elektriske kjøretøy, kan denne metoden bidra til å effektivisere innkjøpet av materialer som trengs for produksjon av elektriske kjøretøy.

Hva er fordelene med å bruke mikrober i mineralutforskning?

Mikrober tilbyr en fornybar og rikelig kilde til markører for å identifisere nedgravde mineralforekomster. I motsetning til fysiske elementer, er mikrober ikke begrenset i tilgangen, noe som gjør dem til et verdifullt verktøy i jakten på verdifulle ressurser.