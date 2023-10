Fremme feltet: myke sensorer som utvider mulighetene innen robotikk og proteser

Myk, fleksibel og bemerkelsesverdig følsom, en banebrytende myk sensor, utviklet av forskere fra University of British Columbia (UBC) og Honda, er klar til å revolusjonere feltene robotikk og proteser. Denne innovative sensoren, når den påføres overflaten av protesearmer eller robotlemmer, forbedrer berøringsfølsomhet og fingerferdighet, slik at maskiner kan utføre intrikate oppgaver med letthet. Videre fremmer dens hudlignende tekstur sikrere og mer realistiske interaksjoner mellom mennesker og roboter, og fremmer økte nivåer av tillit og samarbeid.

Den myke sensoren, laget som en del av Dr. Mirza Saquib Sarwars banebrytende doktorgradsarbeid innen elektro- og datateknikk ved UBCs fakultet for anvendt vitenskap, besitter et imponerende utvalg av muligheter. Ved å registrere ulike typer krefter, gir sensoren protese- og robotarmer i stand til å reagere på taktile stimuli med eksepsjonell presisjon og finesse. Delikate gjenstander som egg eller glass med vann kan nå trygt gripes og manøvreres uten risiko for skade eller ulykker.

Grunnleggende sammensatt av silikongummi – et materiale som vanligvis brukes på kino for å skape naturtro hudeffekter – er sensoren omhyggelig konstruert for å gjenskape knekkings- og rynkeegenskapene som finnes i menneskelig hud. Ved å bruke svake elektriske felt, i likhet med de som finnes på berøringsskjermer, kan sensoren oppdage objekter på avstand samtidig som den oppdager krefter både inn i og langs overflaten. Denne unike kombinasjonen er avgjørende for interaksjoner mellom mennesker og roboter, og gjør det mulig for roboter å operere trygt og effektivt i nærheten av mennesker.

Samarbeidet mellom UBC og Hondas Frontier Robotics-forskningsinstitutt har gitt en praktisk og skalerbar teknologi. Sensorens enkle fabrikasjonsprosess muliggjør enkel skalerbarhet, noe som gjør det mulig å dekke store overflater og produsere store mengder. Dr. John Madden, en ledende skikkelse i studiet og professor i elektro- og datateknikk ved UBC, bekrefter at sensorer og kunstig intelligens raskt forvandler roboter til mer dyktige og naturtro enheter. Det er imidlertid fortsatt mye rom for vekst.

Som Dr. Madden påpeker, har menneskelig hud langt større sanseevne enn dagens teknologi tillater. Forskningsinnsatsen er fokusert på å bygge bro over dette gapet ved å videreutvikle sensorer for å etterligne vanskelighetene ved menneskelig berøring, inkludert temperaturdeteksjon og til og med skadevurdering. Dessuten vil integreringen av kunstig intelligens spille en sentral rolle for å hjelpe roboter med å prioritere og reagere på relevant sensorisk informasjon. Utviklingen av avanserte sensorer og utviklingen av kunstig intelligens må skje i takt, og forme en fremtid der roboter sømløst sameksisterer og samarbeider med mennesker.

FAQ

Hva er formålet med den myke sensoren utviklet av UBC- og Honda-forskere?

Den myke sensoren er designet for å forbedre berøringsfølsomhet og fingerferdighet i robot- og proteseapplikasjoner. Det gjør det mulig for maskiner å utføre delikate oppgaver og samhandle trygt med mennesker.

Hvordan fungerer den myke sensoren?

Sensoren bruker svake elektriske felt for å oppdage objekter, som ligner på berøringsskjermer, samtidig som den har evnen til å føle krefter inn i og langs overflaten. Denne kombinasjonen muliggjør presise og responsive interaksjoner.

Hvilke materialer brukes i sensorens konstruksjon?

Sensoren er hovedsakelig sammensatt av silikongummi, et allsidig materiale kjent for sin fleksibilitet og likhet med menneskelig hud.

Kan den myke sensoren masseproduseres?

Ja, sensoren kan enkelt fremstilles og skaleres opp for å dekke store overflateområder. Dette gjør masseproduksjon mulig og åpner døren for utbredt bruk i ulike bransjer.

Hvordan kan fremskritt innen sensorer og kunstig intelligens være til nytte for roboter?

Videre utvikling innen sensorer og kunstig intelligens vil gjøre roboter i stand til å gjenskape kompleksiteten til menneskelig berøring, inkludert temperaturdeteksjon og skadevurdering. Denne fremgangen vil forbedre deres evner og gjøre dem mer lydhøre for omgivelsene og menneskelige interaksjoner.