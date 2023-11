Ny innsikt i solens enestående aktivitet

Menneskeheten opplever for tiden en bemerkelsesverdig epoke med tett overvåking av solen, avdekker tidligere usynlige detaljer og transformerer vår forståelse av dette himmellegemet. I løpet av de siste årene har to satellitter, NASAs Parker Solar Probe og European Space Agencys Solar Orbiter, spilt en avgjørende rolle i å fange høyoppløselige bilder og samle inn viktige data.

Disse kraftige romfartøyene har tålt intense solstormer og strålingseksplosjoner, og har gitt forskere et vell av uvurderlig informasjon om solens oppførsel. De resulterende bildene har forbløffet forskere og satt i gang et paradigmeskifte innen solfysikk.

Parker Solar Probe, i sin elliptiske bane nær solens overflate, overvåker omhyggelig frigjøring av partikler og magnetiske felt, og gir unik innsikt i solens atmosfære. På den annen side tar Solar Orbiter, mens den holder en større avstand, fantastiske detaljerte bilder med sine høyoppløsningskameraer.

I et serendipitalt møte i juni 2022 tillot de to satellittene forskerne å måle hastigheten der temperaturene stiger fra solens overflate til atmosfæren for første gang. Dette samarbeidet demonstrerte det enorme potensialet ved å kombinere data fra flere kilder for å fremme vår forståelse av solen.

Dessuten var Solar Orbiter vitne til et kolossalt utbrudd på den andre siden av solen, som direkte påvirket Parker Solar Probe. Denne hendelsen, som fant sted i 2021, representerte en banebrytende måling og fremhevet betydningen av en slik tett overvåking.

I september 2022 registrerte Solar Orbiter det største solutbruddet i historien. Hvis jorden hadde vært i utbruddets vei, kunne den ha konkurrert med den destruktive Carrington-hendelsen i 1859, som forårsaket omfattende skade på telegrafsystemer. Disse nylige hendelsene understreker viktigheten av det pågående oppdraget til disse satellittene og rikdommen av kunnskap de fortsetter å gi.

Med både Parker Solar Probe og Solar Orbiter som forventes å forbli i drift til minst 2024, og Solar Orbiter finansiert gjennom 2029, er det stor forventning til flere fascinerende funn innen solfysikk. Sammen med bidragene fra andre solobservatorier, som Daniel K. Inouye Solar Telescope, har menneskehetens økende forståelse av solen et stort potensial for å forme vår teknologiske fremtid på jorden.

