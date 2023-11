Nyutnevnte astronauter gjør seg klar for banebrytende romvandring

I en spennende utvikling for romutforskning forbereder to dyktige astronauter, Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara, seg til å ta fatt på et banebrytende romvandringsoppdrag ved den internasjonale romstasjonen (ISS) på onsdag. Selv om dette ikke er den første kvinnelige romvandringen, fungerer den som et bemerkelsesverdig bevis på kvinners stadig mer fremtredende rolle i romutforskning.

Hovedmålet med denne ekstraordinære romvandringen er å utføre viktige vedlikeholdsaktiviteter på ISS. Moghbeli og O'Hara får i oppgave å fjerne en elektronikkboks kalt Radio Frequency Group fra et kommunikasjonsantennesystem på stasjonen. Denne avgjørende enheten letter konverteringen av elektrisk energi til radiobølger, og muliggjør sømløs kommunikasjon mellom ISS og hjemmeplaneten vår.

Videre, under oppdraget, vil den eksepsjonelle duoen erstatte en av de tolv trillelagerenhetene på solar alpha roterende ledd. Disse lagrene spiller en viktig rolle i å sikre riktig rotasjon av stasjonens solcellepaneler, slik at de effektivt kan spore solen mens ISS kretser rundt jorden. Denne nøyaktige mekanismen optimerer innsamling og lagring av solenergi, og gir den nødvendige kraftproduksjonen for hele stasjonen.

Det er bemerkelsesverdig at dette vil være den første romvandringsopplevelsen for begge astronautene, noe som øker betydningen av denne betydningsfulle anledningen. Moghbeli, identifisert som besetningsmedlem 1 for ekstrakjøretøy, vil være lett gjenkjennelig i drakten hennes med røde striper. På den annen side vil O'Hara, det ekstravehikulære besetningsmedlem 2, ha på seg en umerket drakt.

Med blikket mot fremtiden har stasjonsledere planer om nok en betydningsfull romvandring som involverer O'Hara og European Space Agency (ESA) astronaut Andreas Mogensen. Dette kommende oppdraget tar sikte på å samle inn prøver fra utsiden av orbitalkomplekset for analyse. Forskere er ivrige etter å utforske om mikroorganismer tåler de tøffe forholdene i verdensrommet.

Ettersom grensene for menneskelig utforskning fortsetter å bli presset, bidrar disse romvandringene ikke bare til det pågående vedlikeholdet og funksjonaliteten til ISS, men gir også uvurderlige data for å forstå den potensielle eksistensen av liv utenfor vår egen planet.

