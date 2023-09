Tyrkiske astronomer studerer NGC 2509 åpen klynge ved bruk av Gaia-data

Ved å bruke data fra ESAs Gaia-satellitt har astronomer fra Istanbul University utført en studie på den åpne klyngen NGC 2509, som gir innsikt i dens strukturelle og astrofysiske parametere. Åpne klynger er grupper av stjerner som er løst gravitasjonsbundet til hverandre og er dannet av den samme gigantiske molekylskyen. NGC 2509, som ligger i stjernebildet Puppis, er en åpen klynge av middels alder som er dårlig studert, med mange av egenskapene fortsatt usikre. For å undersøke NGC 2509, analyserte astronomene astrometriske og fotometriske data fra Gaia Data Release 3. De skilte klyngemedlemmer fra feltstjerner og bestemte mer nøyaktige fundamentale parametere for NGC 2509.

Studien fant at NGC 2509 har en gjennomsnittlig egenbevegelse på -2.72 og 0.8 mas/år i henholdsvis høyre oppstigning og deklinasjon. Dens estimerte avstand er omtrent 8,200 lysår, og dens alder er mest sannsynlig 1.5 milliarder år. Den begrensende radiusen til klyngen er omtrent 16.7 lysår, og rødheten er 0.1 mag. Metallisiteten til NGC 2509 er målt til et nivå på 0.0152 dex, og dens sentrale stjernetetthet er omtrent 32.33 stjerner/buemin².

Å utvide listen over kjente galaktiske åpne klynger og studere dem i detalj er avgjørende for å forbedre vår forståelse av dannelsen og utviklingen av galaksen vår. Denne studien bidrar til kunnskapen om NGC 2509 og gir verdifull informasjon om dens egenskaper. Videre forskning og studier av åpne klynger vil fortsette å avdekke mer om universets intrikate natur.

