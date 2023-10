Ny studie antyder at jordens kjerne kan lekke

By

Forskere bak en fersk studie publisert i tidsskriftet Nature har funnet bevis på at jordens kjerne kan lekker. Studien fokuserte på eldgamle lavastrømmer fra Baffin Island i Canadas arktiske skjærgård, som inneholdt de høyeste forholdene helium-3, helium-4 og en annen sjelden isotop som noen gang er oppdaget i terrestriske vulkanske bergarter.

De forhøyede nivåene av helium-3 antyder at lavastrømmene stammer fra dypt inne i jordens kjerne. Selv om den nøyaktige mekanismen for hvordan denne lekkasjen oppstår forblir uklar, er det en hypotese om at spormengder av sjeldne grunnstoffer, som helium-3, kan sive ut av kjernen og reise til jordens overflate.

Dette funnet bygger på tidligere kunnskap om at helium-3 er tilstede i Baffin Island-bergarter. Forskerne ønsket imidlertid å finne ut hvor mye høyere nivåene var sammenlignet med tidligere rapporter, noe som ytterligere støttet muligheten for en kjernelekkasje.

Heldigvis ser ikke denne lekkasjen ut til å være farlig for øyeblikket. Forskerne har fastslått at det ikke er nok helium-3-atomer i bergartene til å utgjøre en trussel, og siden helium-3 er en edelgass, samhandler den ikke kjemisk med andre grunnstoffer. I tillegg er området der lavastrømmene når Baffin Island ekstremt avsidesliggende, noe som reduserer risikoen for menneskelig eksponering.

Oppdagelsen av en potensiell lekkasje i jordens kjerne reiser spennende spørsmål om vår forståelse av planetens indre virkemåte. Ytterligere forskning vil være nødvendig for å avdekke mysteriet rundt dette fenomenet og bestemme implikasjonene for jordens kjerne.

