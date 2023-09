Bekymringer oppstår for Indias Aditya L1-oppdrag midt i risikoen for solstorm

By

NASAs nylige utgivelse av en skremmende video som viser frem en kraftig Coronal Mass Ejection (CME)-sky har reist bekymring for de potensielle risikoene som Indias Aditya L1-oppdrag kan møte. Mens den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) spent venter på suksessen til Sun-oppdraget sitt, Aditya L1, trekker eksperter paralleller med utfordringene NASAs Parker Solar Probe-oppdrag står overfor.

NASAs Parker Solar Probe har vært med på å gi verdifull innsikt i de skadelige virkningene av solstormer. Dens nære møter med solen har gitt viktige data om solfenomener, noe som har bidratt til en bedre forståelse av deres virkninger på jorden. Nyere observasjoner avslører at disse solstormene kan påvirke klimaet og utløse fremkomsten av nordlys rundt polområdene.

Til tross for vellykket navigering i en kraftig solstorm og innsamling av betydelige soldata, har Parker Solar Probe understreket de potensielle farene som romsondeoppdrag står overfor. Med Aditya L1 på vei til Lagrange 1-punktet, hvor den skal studere solen, har det dukket opp bekymringer for at den kan møte lignende utfordringer.

CME-er, enorme utbrudd fra solens ytre atmosfære, driver romværet, som utgjør en risiko for satellitter, kommunikasjonsteknologier og strømnett på jorden. Parker Solar Probe hadde som mål å analysere om CME-er kan samhandle med planetarisk støv og forutsi romværmønstre for å beskytte planeten vår, menneskelige aktiviteter og satellitter.

Interplanetært støv, funnet i nærheten av planeter som Jorden, spiller en avgjørende rolle for å forstå hastigheten som CME-er beveger seg fra solen til jorden med, noe som muliggjør mer nøyaktig prognose av deres innvirkning. Disse solfenomenene kan fortrenge interplanetarisk støv opptil 6 millioner kilometer fra jorden.

Selv om bekymringene vedvarer, er det viktig å vurdere noen nøkkelfaktorer angående Aditya L1-oppdraget. I motsetning til Parker-oppdraget er romfartøyet Aditya L1 plassert i betydelig avstand fra solen, og posisjonerer seg like over 1.5 millioner kilometer fra jorden. I tillegg er romfartøyet utstyrt med beskyttende lag og spesielle materialer for å skjerme det mot stråling og CME-skyer.

Mens Aditya L1 fortsetter sin reise gjennom verdensrommet, på vei mot Lagrange-punktet, er det tatt forholdsregler for å redusere potensiell skade. Indias ISRO er fortsatt optimistisk med tanke på suksessen til oppdraget deres midt i utfordringene som solstormer utgjør.

