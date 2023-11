Revolusjonerende oppdagelse kaster lys over Be Stars natur

By

Forskere ved University of Leeds har gjort en banebrytende oppdagelse som fullstendig kan omforme vår forståelse av Be-stjerner, noen av de mest betydningsfulle og vanlige stjernene i universet. Tidligere antakelser holdt at Be-stjerner hovedsakelig eksisterer i dobbeltstjernesystemer, men nye bevis tyder på at de faktisk kan være en del av trippelstjernesystemer.

Ledet av Ph.D. student Jonathan Dodd og professor René Oudmaijer, brukte forskerne data fra European Space Agencys Gaia-satellitt for å analysere bevegelsen til disse stjernene over nattehimmelen. Observasjonene deres indikerte at Be-stjerner har en lavere andel følgesvenner enn forventet, noe som i utgangspunktet reiste spørsmål om dannelsen deres.

Imidlertid avslørte ytterligere undersøkelser at ved større separasjoner er frekvensen av følgestjerner lik mellom Be-stjerner og andre B-stjerner. Dette førte til at forskerne konkluderte med at en tredje stjerne ofte er til stede i disse systemene, noe som fikk følgestjernen til å bevege seg nærmere Be-stjernen. Denne nærheten muliggjør overføring av masse fra den ene stjernen til den andre, noe som resulterer i dannelsen av den karakteristiske Be-stjerneskiven.

Denne oppdagelsen utfordrer den tidligere konsensusen om at skivene rundt Be-stjerner utelukkende er forårsaket av stjernenes raske rotasjon. Ved å vurdere påvirkningen av trippelstjernesystemer, har forskerne utdypet vår forståelse av dannelsen og utviklingen av disse spennende objektene.

"Det faktum at vi ikke ser dem kan være fordi de nå er for svake til å bli oppdaget," sier hovedetterforsker prof Oudmaijer, og antyder at disse følgestjernene kan ha blitt mindre og svakere etter å ha blitt strippet for massen av "vampyren". Vær stjerne.

Denne forskningen kaster nytt lys over den komplekse dynamikken til Be-stjerner og fremhever behovet for ytterligere undersøkelser av flere stjernesystemer. Ved å utvide kunnskapen vår om disse massive stjernene får vi verdifull innsikt i de bredere prosessene for stjerneutvikling.

FAQ

Hva er Be-stjerner?

Be-stjerner er en undergruppe av B-stjerner som er preget av tilstedeværelsen av en circumstellar skive laget av gassformig materiale. Disse skivene ligner ringene til Saturn i vårt eget solsystem.

Hva er betydningen av dette funnet?

Oppdagelsen om at Be-stjerner kan eksistere i trippelstjernesystemer utfordrer tidligere antakelser om deres dannelse og utvikling. Det gir verdifull innsikt i den komplekse dynamikken til disse objektene og utdyper vår forståelse av stjernenes evolusjon mer generelt.

Hvordan ble denne oppdagelsen gjort?

Forskerne analyserte data fra den europeiske romfartsorganisasjonens Gaia-satellitt, som sporer stjerners bevegelse over nattehimmelen. Ved å observere bevegelsene til Be-stjerner, var de i stand til å utlede tilstedeværelsen av en tredje stjerne i mange tilfeller, noe som påvirker dannelsen av Be-stjerneskiven.

Hvilke implikasjoner har dette for fremtidig forskning?

Denne oppdagelsen åpner nye veier for å utforske naturen til Be-stjerner og rollen til flere stjernesystemer i deres dannelse. Ytterligere undersøkelser er nødvendig for å fullt ut forstå dynamikken til disse systemene og prosessene involvert i overføring av masse mellom stjerner.