Ny oppdagelse avslører trippelstjerner som kan forandre vår forståelse av Massive Be Stars

En banebrytende ny studie utført av forskere fra University of Leeds har kastet lys over et tidligere ukjent aspekt ved massive Be-stjerner. Forskningen, ledet av doktorgradsstudent Jonathan Dodd og professor René Oudmaijer fra School of Physics and Astronomy, utfordrer den mangeårige troen på at Be-stjerner hovedsakelig eksisterer som dobbeltstjerner, og antyder i stedet at de faktisk kan være en del av trippelsystemer.

Be-stjerner, en undergruppe av B-stjerner, er preget av tilstedeværelsen av en gassskive som omgir dem, som minner om ringene til Saturn i vårt eget solsystem. Selv om disse stjernene har vært kjent i over et århundre, har deres opprinnelse forblitt et mysterium til nå. Den rådende konsensus blant astronomene var at gassskivene ble dannet på grunn av den raske rotasjonen av Be-stjernene, som igjen ble tilskrevet interaksjoner mellom stjernene i et binært system.

Imidlertid oppdaget forskerne bevis som indikerer at Be-stjerner ofte eksisterer som en del av trippelsystemer i stedet for binære systemer. Ved å analysere data fra European Space Agencys Gaia-satellitt, observerte de bevegelsen av stjerner over nattehimmelen over lengre perioder. Denne grundige analysen avslørte subtile slingringer og spiraler i banen til stjerner, noe som indikerer tilstedeværelsen av flere følgesvenner.

Bemerkelsesverdig nok fant studien at Be-stjerner ser ut til å ha en lavere andel følgesvenner sammenlignet med B-stjerner i utgangspunktet. Teamet teoretiserer imidlertid at denne uoverensstemmelsen kan tilskrives det faktum at disse følgesvennene har blitt for svake til å bli oppdaget. Ytterligere undersøkelser med et annet sett med data bekreftet at frekvensen av følgestjerner blant B- og Be-stjernene blir sammenlignbare ved større separasjoner, noe som tyder på involvering av en tredje stjerne i mange tilfeller.

Denne nye forståelsen av utbredelsen av trippelsystemer blant Be-stjerner har vidtrekkende implikasjoner for ulike felt innen astronomi. Det kan bidra til vår forståelse av sorte hull, nøytronstjerner og til og med gravitasjonsbølgekilder. Professor Oudmaijer antyder at disse funnene gir verdifull innsikt i objektene som gir opphav til gravitasjonsbølger, for eksempel sammenslående sorte hull og nøytronstjerner. Videre understreker oppdagelsen betydningen av å vurdere trippelstjernesystemer i studiet av stjernenes evolusjon.

Denne banebrytende forskningen, finansiert av Science and Technology Facilities Council (STFC), ble utført av et samarbeidende team av forskere fra University of Leeds, inkludert doktorgradsstudenter Jonathan Dodd og Isaac Radley, sammen med Dr. Miguel Vioque fra ALMA Observatory i Chile og Dr. Abigail Frost fra European Southern Observatory i Chile.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Be-stjerner?

Be-stjerner er en undergruppe av B-stjerner som har en karakteristisk gassskive som omgir dem, lik ringene til Saturn i vårt solsystem.

Hvordan ble Be-stjerner dannet?

Inntil denne nylige oppdagelsen hadde dannelsen av Be-stjerner vært et mysterium innen astronomi. Det ble tidligere antatt at gassskiven rundt disse stjernene var et resultat av deres raske rotasjon, ofte forårsaket av interaksjoner med en følgestjerne i et binært system.

Hva oppdaget studien om Be stars?

Studien fant bevis på at Be-stjerner, som tidligere ble antatt å eksistere hovedsakelig i binære systemer, er mer vanlig å finne i trippelsystemer. Tilstedeværelsen av en tredje stjerne tvinger ofte følgesvennen nærmere Be-stjernen, noe som resulterer i masseoverføring og dannelsen av den karakteristiske gassskiven.

Hva er implikasjonene av denne oppdagelsen?

Oppdagelsen av trippelstjernesystemer blant Be-stjerner har betydelige implikasjoner for ulike områder av astronomi. Det kan bidra til vår forståelse av sorte hull, nøytronstjerner og kilder til gravitasjonsbølger. Dessuten fremhever det viktigheten av å vurdere trippelstjernesystemer for å studere stjernenes evolusjon.