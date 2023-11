Lås opp hemmelighetene til jordens historie med biomarkører

Cyanobakterier spilte en sentral rolle i å forme jordens historie ved å introdusere atmosfærisk oksygen for første gang. Å forstå deres utvikling er avgjørende for å få innsikt i dannelsen av moderne økosystemer. I årevis trodde forskere at 2-metylhopaner, en spesifikk type fossilt lipid, fungerte som en pålitelig biomarkør for å identifisere cyanobakterier i sedimenter som dateres hundrevis av millioner år tilbake. Nyere funn har imidlertid utfordret denne antagelsen ved å avsløre at andre bakterier, spesielt Alphaproteobacteria, også kan produsere disse lipidene.

Et team av internasjonale forskere, ledet av Yosuke Hoshino fra GFZ German Research Center for Geosciences og Benjamin Nettersheim fra MARUM – Center for Marine Environmental Sciences ved Universitetet i Bremen, tok fatt på en studie for å avdekke sannheten. Fokuset deres var på å forstå den fylogenetiske diversifiseringen og distribusjonen av genene som var ansvarlige for å syntetisere foreldrelipidene for 2-metylhopaner, spesielt HpnP-genet. Ved å analysere oppkjøpet av disse genene i forskjellige organismer, hadde de som mål å finne ut hvilke grupper som var i stand til å produsere biomarkøren.

Funnene av studien, publisert i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution, kaster nytt lys over den evolusjonære historien til cyanobakterier. Forskerne oppdaget at HpnP-genet sannsynligvis eksisterte i den siste felles stamfaren til Cyanobacteria for over to milliarder år siden, mens dets opptreden i Alphaproteobacteria bare skjedde for rundt 750 millioner år siden. Dette betyr at 2-metylhopaner kan betraktes som en pålitelig biomarkør for å identifisere oksygenproduserende cyanobakterier i bestemte perioder i jordens historie.

Ved å kombinere genetikk med sedimentologi, paleobiologi og geokjemi, fremhever denne studien viktigheten av tverrfaglige tilnærminger for å forbedre vår forståelse av eldgamle økosystemer. Bruken av biomarkører, for eksempel 2-metylhopaner, lar forskere rekonstruere tidlige miljøer med større nøyaktighet, og gir verdifull innsikt i jordens fortid.

