Ny oppdagelse utfordrer konvensjonell forståelse av Massive Be Stars

En fersk studie utført av forskere ved University of Leeds har avduket en banebrytende oppdagelse som kan omforme vår forståelse av massive Be-stjerner. I motsetning til tidligere antakelser om at Be-stjerner primært eksisterer i binære systemer, antyder forskningen at disse gåtefulle stjernene mer sannsynlig er en del av trippelstjernesystemer. Dette funnet, som er basert på data samlet inn fra Gaia-satellitten, utfordrer tradisjonelle teorier om stjernedannelse og har vidtrekkende implikasjoner for vår forståelse av ulike astronomiske fenomener, som sorte hull, nøytronstjerner og gravitasjonsbølger.

Be-stjerner, som er kjent for sine karakteristiske gassskiver, har vært et mysterium i over et århundre. Den rådende konsensus blant astronomer har vært at disse gassskivene var et resultat av den raske rotasjonen av Be-stjerner som samhandlet med en annen stjerne i et binært system. Den nye forskningen fra University of Leeds foreslår imidlertid en annen forklaring.

Hovedforsker Mr. Dodd og professor Oudmaijer brukte data fra Gaia-satellitten for å undersøke bevegelsen til stjerner over nattehimmelen over lengre perioder. Ved å analysere banene til B-stjerner (Mass Transfer) og Be-stjerner, var de i stand til å skjelne en betydelig forskjell i frekvensen av følgesvenner mellom de to gruppene. Overraskende nok så det ut til at Be-stjerner hadde en lavere andel følgesvenner, i motsetning til forventningene. Videre undersøkelse avslørte imidlertid at dette avviket skyldtes en tredje stjerne som påvirket systemet.

Forskerne antar at i mange tilfeller fører en tredje stjerne i trippelsystemet til at følgestjernen trekkes nærmere Be-stjernen. Denne nærheten muliggjør masseoverføring mellom de to stjernene, noe som resulterer i dannelsen av den karakteristiske gassskiven observert rundt Be-stjerner. Interessant nok kan dette også forklare hvorfor disse følgesvennene ikke lenger kan påvises, ettersom de blir for svake etter å ha mistet en betydelig mengde masse.

Implikasjonene av denne oppdagelsen strekker seg utover studiet av Be-stjerner. Å forstå kompleksiteten til trippelstjernesystemer og deres rolle i stjernenes utvikling kan gi verdifull innsikt i naturen til sorte hull, nøytronstjerner og kildene til gravitasjonsbølger. Denne åpenbaringen kommer på et spennende tidspunkt da gravitasjonsbølgeforskningen går raskt fremover, og studiet av binaritet i stjernesystemer blir stadig mer avgjørende.

Mens ytterligere forskning er nødvendig for å bekrefte og utforske vanskelighetene til trippelstjernesystemer, markerer denne studien en betydelig milepæl i vår forståelse av massive Be-stjerner og deres plass i universet. Ved å utfordre konvensjonelle antakelser har forskerne ved University of Leeds åpnet nye dører for å avdekke mysteriene til himmelobjekter og deres utvikling.