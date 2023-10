Ny tittel: Avduking av mystikken til irske kunst- og håndverksstoler

En sjelden og fengslende samling av Arts and Crafts-stoler, skapt mellom 1880 og 1900, er satt til å pryde auksjonsgulvet ved Sheppard's Gentleman's Library-salg neste måned. Disse stolene er laget av vakkert utskåret valnøtt og utsmykket med luksuriøse fløyelspolstrede seter, og bærer det umiskjennelige preg av Fota House, en fremtredende irsk eiendom. Disse intrikate stolene er beregnet å gi mellom €8,000 12,000 til € XNUMX XNUMX (kilde: Sheppard's), og gir et innblikk i den rike kulturarven i Irland.

Philip Sheppard, auksjonshusets eier, har en intim forbindelse med disse stolene, og anerkjenner deres betydning utover bare kunstgjenstander. Han ser dem som kanaler til en eldgammel fortelling. Med en dyp følelse av overbevisning hevder han: "De forteller oss hvem og hva de er."

Ved nærmere inspeksjon blir det tydelig at hver stol har en skjult hemmelighet - et mystisk hårete ansikt skjult i designet. Katalogen belyser denne gåten, og beskriver hvordan den utskårne bakplaten skildrer to kjeruber, en våken og den andre sover. Disse himmelske vesenene strekker ut vingene og forvandles sømløst til ekstravagant løvverk som består av akantusblader. I midten av dette frodige billedvevet, under en omhyggelig utskåret overleppe og nese, bor ansiktet til den gåtefulle grønne mannen. Et symbol på sesongmessig gjenfødelse, den grønne mannen har blitt et berømt arkitektonisk motiv over hele verden. Imidlertid er en slik skildring en sjeldenhet i irske møbler, noe som gjør disse stolene desto mer eksepsjonelle.

FAQ:

Spørsmål: Hva er den estimerte verdien av disse Arts and Crafts-stolene?

A: Den estimerte verdien av disse stolene er mellom €8,000 12,000 og €XNUMX XNUMX (kilde: Sheppard's).

Spørsmål: Når vil disse stolene bli auksjonert?

A: Disse stolene vil være en del av Sheppard's Gentleman's Library-salg 7. og 8. november.

Spørsmål: Hva er betydningen av det skjulte ansiktet i hver stol?

A: Det skjulte ansiktet i hver stol legger til et spennende element til designen deres, og representerer den grønne mannen, et arkitektonisk motiv som symboliserer sesongmessig gjenfødelse.

Spørsmål: Hvorfor anses disse stolene som sjeldne?

A: Disse stolene anses som sjeldne på grunn av deres tilknytning til Fota House, en bemerkelsesverdig irsk eiendom, og mangelen på Green Man-motivet i irske møbler.