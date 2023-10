Ny metode bruker sollys til å forvandle avløpsvannforurensninger til verdifulle kjemikalier

Forskere ved Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT) og Harbin Institute of Technology har utviklet en innovativ metode for å omdanne forurensninger i avløpsvann til verdifulle kjemikalier ved hjelp av sollys. Dette gjennombruddet kan revolusjonere kjemisk produksjon og gjøre den mer bærekraftig og miljøvennlig.

Forskerne brukte halvlederbiohybrider, som er sammensatt av konstruerte bakterier og effektive lyshøstende materialer. Disse biohybridene kan utnytte sollys for å produsere kjemikalier som 2,3-butandiol mer effektivt. Konvensjonelle kjemiske produksjonsprosesser er energikrevende, men denne nye tilnærmingen bruker fornybar solenergi.

For å overkomme utfordringene med å skalere opp denne teknologien, fokuserte forskerne på å konvertere forurensninger fra avløpsvann direkte i avløpsvannmiljøet. De brukte organisk karbon, tungmetaller og sulfatforbindelser som er tilstede i avløpsvann som råmaterialer for å konstruere biohybridene. Ved å velge en marin bakterie kalt Vibrio natriegens, som har eksepsjonell toleranse for høye saltkonsentrasjoner, trente forskerne den konstruerte stammen til å bruke forskjellige metall- og karbonkilder for å produsere halvlederbiohybrider direkte fra avløpsvann.

Biohybridene var i stand til å produsere betydelig høyere utbytter av 2,3-butandiol sammenlignet med bakterieceller alene. Prosessen var også skalerbar, og oppnådde solcelledrevet produksjon i 5-liters skala ved bruk av ekte avløpsvann. Denne miljøvennlige tilnærmingen reduserer ikke bare kostnadene, men har også en mindre miljøpåvirkning sammenlignet med tradisjonelle metoder for bakteriell gjæring og fossilt brenselbasert produksjon.

"Biohybridplattformen har ikke bare et lavere karbonavtrykk, men reduserer også produktkostnadene, noe som fører til en samlet mindre miljøpåvirkning sammenlignet med både tradisjonell bakteriell gjæring og fossilt brenselbaserte metoder," sa professor GAO Xiang, en av forskerne involvert i studien.

Denne banebrytende forskningen åpner for muligheter for å transformere avløpsvann til verdifulle kjemikalier ved bruk av sollys, og baner vei for en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid for kjemisk produksjon.

Kilde: Nature Sustainability (doi: 10.1038/s41893-023-01063-6)

Merk: Definisjoner av termer og kilder er ikke gitt, da de ikke ble gitt i kildeartikkelen.