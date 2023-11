Ny strategi forbedrer konduktiviteten og stabiliteten til protonledere

En innovativ tilnærming for å forbedre konduktiviteten og stabiliteten til protonledere ved middels og lave temperaturer er oppdaget av forskere ved Tokyo Institute of Technology. Ved å donordoping et modermateriale med uordnede iboende oksygenvakanser, i stedet for den vanlig brukte akseptordopingmetoden, var forskerne i stand til å forbedre protonledningsevnen og stabiliteten til protonledere av perovskitttype. Dette gjennombruddet åpner for nye muligheter for design av brenselceller og elektrolyseceller.

Protoniske keramiske (eller protonledende) brensel/elektrolyseceller (PCFC/PCEC) får oppmerksomhet som en bærekraftig energiteknologi. Disse enhetene har evnen til å konvertere kjemisk energi til elektrisitet og omvendt med null utslipp ved lave eller middels temperaturer. De har potensial til å tjene som effektive strømkilder for ulike bruksområder. I motsetning til andre typer brenselceller og elektrolysatorer, er ikke PCFC-er/PCEC-er avhengige av edelmetallkatalysatorer eller dyre legeringer, noe som gjør dem mer kostnadseffektive.

Til nå har det ikke vært rapportert om protonledere med både høy ledningsevne og høy stabilitet ved middels og lave temperaturer. Denne begrensningen, kjent som «Norby-gapet», har vært en utfordring for forskere i mange år. Professor Masatomo Yashima og teamet hans ved Tokyo Tech har imidlertid utviklet en ny strategi for å overvinne dette gapet.

I stedet for å bruke akseptordoping, som introduserer urenheter for å skape oksygenvakanser i krystallgitteret, fokuserte forskerne på donordoping. Ved å dope modermaterialet med en donordoping kunne de redusere protonfangsteffekten som oppstår ved akseptordoping. Dette førte til høy protonledning og økt stabilitet.

Teamets eksperimenter og teoretiske analyser ved bruk av avanserte simuleringsteknikker viste at donor-dopet materiale viste eksepsjonell protonledningsevne ved middels og lave temperaturer. Videre viste den høy stabilitet under forskjellige atmosfærer, noe som gjør den til en lovende kandidat for praktiske bruksområder.

Denne oppdagelsen åpner for nye muligheter for utvikling av protonledere for PCFC-er/PCEC-er med enestående ytelse. Strategiene foreslått av forskerne og oppdagelsen av det nye materialet har potensial til å gjøre en betydelig innvirkning innen energi- og miljøvitenskap og teknologi.

FAQ:

Spørsmål: Hva er donordoping?

Svar: Donordoping innebærer å inkorporere et dopingmiddel i et materiale for å øke dets elektriske ledningsevne eller modifisere dets egenskaper.

Spørsmål: Hva er akseptordoping?

A: Akseptordoping er en metode som brukes til å introdusere urenheter i et materiale for å skape oksygen ledige områder og forbedre ledningsevnen.

Spørsmål: Hva er protonledere?

A: Protonledere er materialer som kan transportere protoner, noe som muliggjør konvertering av kjemisk energi til elektrisitet og omvendt i brenselceller og elektrolyseceller.

Spørsmål: Hva er «Norby-gapet»?

A: "Norby-gapet" refererer til mangelen på materialer som viser høy ledningsevne og stabilitet ved middels og lave temperaturer i protonledere. Det har vært en utfordring for forskere på feltet.