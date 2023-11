New Space Odyssey: Tom Hanks møter Artemis 2-mannskapet mens NASA forbereder seg på måneoppdraget

Den ikoniske skuespilleren Tom Hanks, kjent for sin rolle som NASA-astronaut i Hollywood-hiten «Apollo 1995» fra 13, hadde nylig muligheten til å møte Artemis 2-mannskapet av virkelige astronauter. Dette møtet fant sted ved NASAs Johnson Space Center i Houston, hvor Hanks ikke bare poserte sammen med mannskapet, men også besøkte Mission Control og hadde en prat med ekspedisjon 70-astronauter ombord på den internasjonale romstasjonen.

Artemis 2-mannskapet, bestående av NASA-astronautene Reid Wiseman, Victor Glover og Christina Koch, sammen med Jeremy Hansen fra Canadian Space Agency, er en del av NASAs ambisiøse plan for å starte utforskningen av menneskelig måne på nytt. Planlagt for et oppdrag rundt månen tidligst i 2024, er disse fire astronautene satt til å sirkle rundt månen som en del av NASAs innsats for å etablere en bærekraftig månens tilstedeværelse.

Artemis-avtalen, et rammeverk for fredelige normer for romutforskning, vil lede NASAs internasjonale samarbeid i disse måneoppdragene. Med en voksende koalisjon av internasjonale partnere, har NASA som mål å bane vei for ytterligere romutforskning og vitenskapelige oppdagelser utenfor vår planet.

Som forberedelse til deres kommende måneeventyr besøkte Artemis 2-mannskapet nylig NASAs Michoud Assembly Facility i New Orleans for å gjennomgå kjernestadiet til Space Launch System (SLS) raketten. Denne kraftige raketten, kombinert med Orion-romfartøyet, vil være middelet for at mannskapet når jordens bane og til slutt går videre til månen.

Artemis 2-mannskapets opplæring og forberedelse innebærer også å gjøre seg kjent med Orion-romfartøyet og medisinske prosedyrer. Snart skal de delta i en utvinningsøvelse til sjøs, i samarbeid med NASA og den amerikanske marinen, for å simulere deres retur til jorden etter oppdraget.

Ettersom NASA fortsetter å sette sammen de nødvendige komponentene for Artemis 2-oppdraget, inkludert RS-25-motorer og to solide rakettforsterkere, bygger spenningen seg opp for neste kapittel i måneutforskning. Artemis-programmet representerer menneskehetens retur til månen og legger grunnlaget for fremtidige romoppdrag som vil flytte grensene for menneskelig kunnskap og utforskning.

FAQ

Hvem er Tom Hanks?

Tom Hanks er en kjent Hollywood-skuespiller kjent for sitt allsidige utvalg av roller og forestillinger. I romsamfunnet er han spesielt kjent for sin skildring av NASA-astronauten Jim Lovell i filmen «Apollo 13».

Hva er Artemis 2-oppdraget?

Artemis 2-oppdraget er en del av NASAs Artemis-program, som har som mål å returnere mennesker til månen og etablere en bærekraftig månens tilstedeværelse. Artemis 2 vil involvere et mannskap av astronauter som sirkler rundt månen og samler verdifulle data for å støtte fremtidige måneoppdrag.

Hva er Artemis-avtalene?

Artemis-avtalene er en avtale og et rammeverk utviklet av NASA for å veilede internasjonalt samarbeid i måneutforskning. Disse avtalene fremmer fredelig og samarbeidende utforskning av verdensrommet og etablerer normer for deling av vitenskapelige data, bevaring av romarven og sikkerheten til astronauter.

Hva er Space Launch System (SLS) raketten?

Space Launch System (SLS) raketten er en kraftig bærerakett som utvikles av NASA. Den vil gi nødvendig kraft og evner til å sette i gang mannskapsoppdrag utenfor jordens bane, inkludert Artemis-oppdragene til månen og potensielt fremtidige oppdrag til Mars.

