TOI-1801 b: En temperert mini-Neptun i et ungt planetsystem

Vi kunngjør oppdagelsen av TOI-1801 b, en fascinerende temperert mini-Neptun som går i bane rundt en ung M dvergstjerne. Opprinnelig identifisert som en TESS-planetkandidat i april 2020, har TOI-1801 b en periode på 21.3 dager. Imidlertid har påfølgende bakkebaserte observasjoner, inkludert fotometri i og utenfor transitt og nøyaktige radielle hastighetsmålinger, avslørt at den sanne perioden for planeten er 10.6 dager.

Gjennom disse oppfølgingsobservasjonene har vi bestemt at TOI-1801 b har en masse på 5.74 ± 1.46 M⊕ og en radius på 2.08 ± 0.12 R⊕. Basert på disse målingene kan vi med sikkerhet slutte oss til at TOI-1801 b hovedsakelig består av vann og stein, med en ubetydelig mengde (opptil 2 masse%) hydrogengass i atmosfæren.

Videre plasserer systemets alder, beregnet til å være rundt 900 millioner år, TOI-1801 b blant befolkningen av unge transiterende eksoplaneter. Plottet sammen med andre kjente eksoplaneter, skiller TOI-1801 b seg ut som et unikt medlem.

I diagrammet som illustrerer masse-radius-forholdet, er usikkerheten til TOI-1801 b avbildet som fargede skyggelagte områder med konfidensnivåer. Komposisjonsmodellene, representert med forskjellige fargede linjer, gir innsikt i den potensielle strukturen til eksoplaneten. Nærmere bestemt viser de midtre og høyre panelene komposisjonsmodeller uten gass og med gasskonvolutt. De heltrukne og stiplede linjene i høyre panel indikerer forskjellige temperaturscenarier for gasskonvolutten.

Som referanse inkluderer diagrammet også Jorden og Neptun. I tillegg inkluderer vi B22 og M22 som referanser på grunn av motstridende resultater publisert for samme planet, noe som indikerer forskjellige målinger.

Avslutningsvis representerer TOI-1801 b et interessant tillegg til vår kunnskap om eksoplaneter. Dens tempererte natur, sammensetning og unge alder gjør den til et overbevisende mål for videre etterforskning. Den pågående studien av slike eksoplaneter bidrar til vår forståelse av planetarisk dannelse og evolusjon i forskjellige miljøer utenfor vårt solsystem.

Definisjoner:

– TESS: Transiterende Exoplanet Survey Satellite

– M-dverg: En type hovedsekvensstjerne, også kjent som en rød dverg, med en masse mellom 0.08 og 0.6 ganger solens.

– Radial hastighet (RV): Målingen av en stjernes bevegelse mot eller bort fra en observatør ved å bruke Doppler-forskyvningseffekten.

– Masse og radius: Masse refererer til mengden materie i et objekt, mens radius måler avstanden fra sentrum til den ytre overflaten.

– Iso-densitetslinjer: Stiplede grå linjer på masse-radius-diagrammet som representerer linjer med lik tetthet i ulike komposisjonsmodeller.

– Spesifikk entropi: En termodynamisk egenskap som kvantifiserer uorden eller tilfeldighet i et system.

– H2: Molekylær hydrogengass.

– CARMENES og HIRES: Instrumenter som brukes til nøyaktige målinger av radiell hastighet.

