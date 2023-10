The Universal Pattern of Sensing Movements: Insights from Electric Knifefish

En elektrisk knivfisk utfører intrikate bevegelser i vannet, lik hvordan en hund snuser eller et menneske utforsker et nytt miljø. I en banebrytende studie publisert i Nature Machine Intelligence har forskere avslørt at et mangfold av organismer, inkludert mikrober, viser dette universelle bevegelsesmønsteret for å forstå omgivelsene.

I motsetning til det mange tror, ​​er ikke denne atferden eksklusiv for organismer med nervesystemer. Noah Cowan, professor i maskinteknikk ved Johns Hopkins og forfatteren av studien, understreket at selv organismer så distinkte som amøber viser atferd som gjenspeiler et menneskes posturale balanse eller en fisk som gjemmer seg i et rør. Konvergensen av disse tilsynelatende ubeslektede organismene antyder at evolusjonen har kommet frem til en felles løsning gjennom forskjellige underliggende mekanismer.

Forskerteamet satte i utgangspunktet ut for å avdekke hensikten med nervesystemaktivitet under dyrebevegelser og om det kunne brukes til robotikk. Mens de observerte elektriske knivfisk i en opplyst tank, la forskerne merke til at fisken drev hyppigere frem og tilbake bevegelser i mørket, mens de svaiet forsiktig med sporadiske raske bevegelser under godt opplyste forhold.

I naturen har knivfisk utviklet seg til å søke tilflukt for å unngå rovdyr. De bruker svake elektriske utladninger for å føle omgivelsene og finne ly. Rask ving gjør dem i stand til aktivt å utforske miljøet sitt, spesielt i mørkt vann. Interessant nok, selv under godt opplyste forhold, fortsetter knivfisk å vise disse raske bevegelsene, om enn sjeldnere.

Ifølge Debojyoti Biswas, en postdoktor ved Johns Hopkins og studiens første forfatter, er den optimale strategien for organismer å bytte til en utforskende modus når usikkerheten er høy og gå tilbake til en utnyttende modus når usikkerheten avtar.

Teamet utviklet en modell som simulerte disse viktige sanseatferdene og oppdaget lignende mønstre i forskjellige andre organismer, inkludert amøber, møll, kakerlakker, føflekker, flaggermus, mus og mennesker. Viktigere, ingen tidligere studier som teamet møtte brøt de oppdagede reglene, og fremhevet universaliteten til disse atferdene på tvers av arter, inkludert encellede organismer som amøber som føler elektriske felt.

Implikasjonene av denne forskningen strekker seg utover å forstå dyreatferd. Innsikten som er oppnådd kan potensielt forbedre ytelsen til autonome roboter, søke- og redningsdroner og romrovere ved å inkorporere disse sanseavhengige bevegelsene.

Fremtidige studier vil undersøke om disse funnene stemmer for andre levende vesener, også inkludert planter.

FAQ

Spørsmål: Hvilke organismer viser det universelle mønsteret av sansebevegelser?

A: Studien avslører at et bredt spekter av organismer, inkludert mikrober, viser det universelle mønsteret av sansebevegelser. Disse organismene inkluderer elektriske knivfisk, amøber, møll, kakerlakker, føflekker, flaggermus, mus og til og med mennesker.

Spørsmål: Hva er hensikten med disse sansebevegelsene?

A: Sansebevegelser lar organismer samle informasjon om miljøet og gi mening om omgivelsene. Disse bevegelsene hjelper dem med å navigere og reagere på usikre eller ukjente situasjoner.

Spørsmål: Hvordan kan disse funnene brukes på robotikk?

A: Innsikten som er oppnådd ved å studere det universelle mønsteret for sansebevegelser kan brukes til å forbedre ytelsen til autonome roboter, søke- og redningsdroner og romrovere. Ved å etterligne denne atferden kan roboter forbedre sin oppfatning og tilpasningsevne til ulike miljøer.