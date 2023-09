Bevis tyder på at eldgamle sjødyr kan ha bidratt til å forme utviklingen av nevroner

En fersk studie publisert i tidsskriftet Cell utforsker utviklingen av nevroner hos dyr, med fokus på placozoer, millimeterstore marine dyr. Forskere ved Center for Genomic Regulation i Barcelona har oppdaget at spesialiserte sekretoriske celler funnet i placozoans potensielt kan være forløpere til nevroner i mer komplekse dyr.

Placozoans er enkle skapninger som mangler kroppsdeler eller organer. De er omtrent på størrelse med et stort sandkorn og lever av alger og mikrober i grunt, varmt hav. Disse dyrene anslås å ha dukket opp på jorden for rundt 800 millioner år siden og er en av de fem hovedlinjene til dyr.

Forskerne brukte ulike molekylære teknikker og beregningsmodeller for å kartlegge de forskjellige celletypene i placozoans og forstå hvordan de utviklet seg. De laget "celleatlas" som gjorde det mulig for dem å identifisere klynger eller "moduler" av gener assosiert med spesifikke celletyper. Ved å sammenligne ulike arter rekonstruerte de hvordan disse cellene utviklet seg over tid.

Studien viste at placozoans har ni hovedcelletyper forbundet med mellomliggende celletyper som går i overgang mellom dem. Disse cellene vokser og deler seg for å opprettholde balansen som er nødvendig for at dyret skal kunne bevege seg og spise. Interessant nok oppdaget forskerne en distinkt gruppe peptidergiske celler i placozoans som deler likheter med nevroner. Disse likhetene ble ikke funnet hos andre dyr med tidlig forgrening som svamper eller kamgelé.

Forskerne fant at de peptiderge cellene i placozoans differensierer på samme måte som prosessen med neurogenese hos mer avanserte dyr. De har også genmoduler som kreves for det pre-synaptiske stillaset til en nevron, som lar dem sende ut meldinger. Imidlertid mangler de komponentene som er nødvendige for å motta en nevronal melding eller for å lede elektriske signaler.

I tillegg viste studien at placozoan-celletyper kommuniserer med hverandre ved hjelp av spesifikke proteiner kalt GPCR og nevropeptider, lik hvordan nevroner kommuniserer ved hjelp av nevropeptider i ulike fysiologiske prosesser.

Funnene tyder på at utviklingen av nevroner begynte for rundt 800 millioner år siden med fremveksten av sekretoriske celler i placozoans. Over tid fikk disse cellene nye genmoduler som muliggjorde utviklingen av postsynaptiske stillaser, aksoner, dendritter og ionekanaler, noe som førte til dannelsen av ekte nevroner.

Denne studien kaster lys over de tidlige stadiene av nevronevolusjon og gir innsikt i opprinnelsen til komplekse nervesystemer sett hos mer avanserte dyr i dag.

kilder:

– [Cell Journal](https://cell.com)

– [Senter for genomisk regulering](https://www.crg.eu/)