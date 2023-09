The Evolution of Neurons: Insights from Placozoans

Forskere fra Center for Genomic Regulation i Barcelona har gjort en betydelig oppdagelse angående utviklingen av nevroner. De fokuserte studiet på placozoer, millimeterstore marine skapninger, og fant ut at de spesialiserte sekretoriske cellene i disse eldgamle dyrene kan ha gitt opphav til nevroner i mer komplekse organismer.

Placozoans er enkle skapninger som først dukket opp på jorden for omtrent 800 millioner år siden. Disse bittesmå dyrene har ingen kroppsdeler eller organer og overlever ved å beite på alger og mikrober. Forskerne oppdaget at peptidergiske celler i placozoans viser signaler om nevrogenese og har genmoduler som ligner på pre-synaptiske nevronale strukturer. Disse cellene bruker også et kommunikasjonssystem som ligner på nevropeptiddrevne prosesser som finnes i nevroner.

Studien innebar å kartlegge de forskjellige celletypene i placozoans og analysere deres egenskaper og genmoduler. Forskningen avslørte at placozoan-celler skiller seg fra progenitor-epitelceller gjennom signaler som ligner nevrogenese. De har også genmoduler som er nødvendige for det pre-synaptiske stillaset til en nevron. Imidlertid mangler de komponentene for mottakerenden av en nevronal melding og er ikke i stand til å lede elektriske signaler.

Likhetene mellom peptiderge celler i placozoans og nevroner er bemerkelsesverdige. Disse cellene har mange felles kjennetegn med primitive nevronceller, noe som tyder på at de kan være et evolusjonært springbrett mot utviklingen av nevroner.

Denne oppdagelsen utfordrer tidligere forestillinger om utviklingen av nevroner og antyder at grunnlaget for nevroner begynte å dannes for 800 millioner år siden. Fra et evolusjonært synspunkt kan tidlige nevroner ha startet som peptiderge sekretoriske celler som ligner på de som finnes i placozoans. Over tid fikk disse cellene nye genmoduler og utviklet seg til de intrikate nevrale systemene som ble observert hos mer avanserte dyr.

Selv om det fortsatt er mer å lære om den evolusjonære historien om nervesystemer, gir denne forskningen verdifull innsikt i opprinnelsen til nevroner. Tilstedeværelsen av molekylære likheter mellom placozoan-celler og nevroner reiser spørsmål om banen til nevronevolusjon og de unike egenskapene til forskjellige dyrelinjer.

Kilde: Senter for genomregulering