Små perler forbedrer enzymstabiliteten for biokatalyse

Forskere fra Institutt for biologi ved Ruhr-universitetet i Bochum i Tyskland har oppdaget en ny metode for å beskytte enzymer og forbedre deres stabilitet under plasmadrevet biokatalyse. Enzymer er kjent for sin evne til å omdanne substrater til verdifulle produkter, men de er ofte utsatt for ødeleggelse når de utsettes for plasma. Men ved å feste enzymer til små perler, klarte forskerne å skjerme dem mot de skadelige effektene av plasmaet, og dermed holde dem aktive opptil 44 ganger lenger.

Plasma, en energisert gass, brukes vanligvis som et co-substrat i biokatalyse for å drive enzymatiske reaksjoner. I denne studien fokuserte forskerne på å bruke tekniske plasmaer for å konvertere et substrat til et mer verdifullt produkt ved å bruke enzymer som utnytter hydrogenperoksid. De valgte et modellenzym kalt ikke-spesifikk peroksigenase (AaeUPO) fra den spiselige soppen Agrocybe aegerita.

Hovedutfordringen de sto overfor var den raske inaktiveringen av enzymer under plasmabehandling. For å løse dette, brukte forskerne teknikken for enzymimmobilisering ved å feste enzymene til små perler med en porøs overflate. Perlene, på grunn av tyngdekraften, satte seg i bunnen av reaktoren, og skapte en beskyttende sone mellom plasmaet og enzymene.

Forskerne testet ulike typer perler med ulike overflateegenskaper og belegg. Etter å ha immobilisert enzymene på kulene, eksponerte de dem for plasma i forskjellige varigheter og sammenlignet deres aktivitet med ubehandlede kontroller. Resultatene viste at perler med harpiksoverflater, spesielt amino- og epoksybutylkuler, ga de beste resultatene, noe som indikerer en sterk kovalent binding mellom enzymene og bærermaterialet.

Videre, ved å utvide plasmabehandlingen for de mest lovende kandidatene til opptil én time, oppnådde forskerne en 44 ganger økning i enzymstabilitet. Dette gjennombruddet åpner for nye muligheter for å kombinere enzymer med tekniske plasmaer i fremtidige applikasjoner.

Samlet sett beskytter oppdagelsen av denne innovative teknikken ved bruk av små perler ikke bare enzymer, men forbedrer også deres stabilitet under plasmadrevet biokatalyse. Dette fremskrittet kan føre til utvikling av mer effektive og bærekraftige biokatalytiske prosesser for ulike industrier, inkludert farmasøytiske produkter, bioteknologi og finkjemikalier.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er biokatalyse?

A: Biokatalyse er bruken av naturlige katalysatorer, for eksempel enzymer, for å utføre kjemiske reaksjoner i ulike industrielle prosesser.

Spørsmål: Hva er plasmaer?

A: Plasmaer er energiserte gasser som inneholder ulike reaktive stoffer, for eksempel hydrogenperoksid, og brukes som co-substrater i biokatalytiske reaksjoner.

Spørsmål: Hva er enzymimmobilisering?

A: Enzymmobilisering refererer til teknikken for å feste enzymer til en fast bærer, for eksempel perler, for å forbedre stabiliteten og lette gjenbruken i biokatalyse.

Spørsmål: Hvordan beskytter immobilisering på perler enzymer under plasmabehandling?

A: Immobilisering på perler skaper en fysisk barriere mellom plasmaet og enzymene, som beskytter dem mot de destruktive effektene og øker stabiliteten.

Spørsmål: Hvordan gagner denne innovasjonen biokatalyse?

A: Ved å bevare enzymaktiviteten i lengre perioder, muliggjør denne innovasjonen mer effektive og bærekraftige biokatalytiske prosesser, som fører til produksjon av verdifulle stoffer i industrier som farmasøytiske produkter og bioteknologi.