Mysteriet med tidlige lyse galakser løst: Bursty Star Formation

James Webb Space Telescope (JWST) tok nylig bilder av noen av universets tidligste galakser, som ble dannet innen noen få hundre millioner år etter Big Bang. Disse galaksene virket for lyse, for store og for utviklet for sin alder, noe som utfordret standardmodellen for kosmologi. Ny forskning publisert i The Astrophysical Journal Letters antyder imidlertid at stjernedannelse med sprekker, et fenomen som involverer korte, intense perioder med stjernefødsel og død etterfulgt av lengre, roligere faser, kan forklare dette mysteriet.

Forskerne brukte avanserte datasimuleringer fra prosjektet Feedback of Relativistic Environments (FIRE) for å undersøke dette problemet. Simuleringene avslørte at sprengning av stjernedannelse kunne forklare den overraskende lysstyrken observert i de tidlige galaksene fanget av JWST. Sprengt stjernedannelse er vanlig i galakser med lav masse og er preget av utbrudd av stjernedannelse etterfulgt av supernovaeksplosjoner, som sender ut gass som senere faller tilbake og danner nye stjerner. Men når galakser blir massive nok, holder tyngdekraften galaksen sammen og bringer den inn i en stabil tilstand, og forhindrer utstøting av gass.

Hvis den bekreftes, vil denne forklaringen unngå behovet for revisjoner eller justeringer av standardmodellen for kosmologi. Funnene kaster lys over fysikken til kosmisk daggry og utfordrer tidligere spekulasjoner om det tidlige universet. Ved å gi solide observasjonsbevis har JWST økt vår forståelse av de fysiske detaljene til galakser betraktelig og lar oss se på nytt og studere fysikken til det tidlige universet.

