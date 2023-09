Vi introduserer Finn Starlink: Et verktøy for sporing og visning av Starlink-satellitter i sanntid

By

Har du noen gang lurt på om du kan se Elon Musks Starlink-satellitter fra din plassering? Takket være et nytt verktøy kalt Finn Starlink, kan du nå spore og se disse satellittene i sanntid. Mens Starlink-kartet har vært tilgjengelig for publikum en stund, ble det først og fremst brukt til å se etter dekning i bestemte områder. Men Find Starlink tar det et skritt videre ved å la brukere se satellittenes synlighet, optimale visningstider og tilhørende lysstyrkeverdier basert på deres plassering eller koordinater.

En av de mest fascinerende aspektene ved å observere Starlink-satellittene er utseendet deres. Når de er gruppert sammen, danner de en lysstreng som strekker seg over nattehimmelen. I motsetning til andre satellitter som vises som individuelle lyspunkter, skaper Starlink-konstellasjonen en fascinerende visuell visning.

Finn Starlink minner brukere om at selv om en satellitt kan virke overhead, er det ganske vanlig å savne en klynge av dem. Disse satellittene beveger seg med en forbløffende hastighet på 300 miles per minutt, noe som gjør det lett å gå glipp av dem selv om du har riktig timet visningen. Så ikke bli motløs hvis du ikke får et glimt av dem med en gang.

Det er viktig å merke seg at Finn Starlink er et uavhengig verktøy og ikke offisielt tilknyttet SpaceX eller Starlink. I stedet bruker den koordinater for å spore banene til disse megakonstellasjonene når de går i bane rundt jorden.

Hvis du er interessert i å se vidunderet til Elon Musks Starlink-satellitter, prøv Find Starlink. Skriv inn din plassering eller koordinater, og oppdag når og hvor du kan få et glimt av disse fascinerende lysene som strekker seg over himmelen.

