En tenåringsforsker oppdager en veps med evnen til å bore gjennom plast

I en bemerkelsesverdig oppdagelse har en tenåringsforsker ved navn Matvey Nikelshparg funnet ut at en art av parasittveps har evnen til å bore gjennom plast. Nikelshparg, som har en lidenskap for å studere parasittveps, gjorde denne oppdagelsen mens han utførte eksperimenter med insektene i hjemmelaboratoriet.

Arten det gjelder, Eupelmus messene, er en liten veps som vanligvis legger eggene sine på eller inne i andre insekter. Disse vepsene bruker et organ kalt en egglegger for å bore seg inn i herdede plantevekster, kjent som galls, som beskytter larvene til andre vepsearter. Nikelshparg observerte imidlertid at E. messene-vepsen kunne bruke eggleggeren sin til å bore gjennom en petriskål av plast og legge et egg utenfor beholderen.

Nikelshparg rapporterte funnene sine i The Journal of Hymenoptera Research. Han utførte eksperimenter for å utforske hva som ville skje når flere E. messene veps ble plassert med en enkelt vertslarve i en petriskål. Mens de fleste vepsene umiddelbart angrep larven, valgte en person å bore seg inn i isoporveggen på fatet i stedet. Denne oppførselen ble observert hos åtte av 56 oppdratt veps.

Prosessen med å bore gjennom plast tok over to timer for vepsene, hvor de tok pauser for lunsj eller vann. Forskerne bemerket også at vepsens borebevegelse var forskjellig fra boringen i gallene. Det viste seg at vepsene hadde en fleksibel boreatferd når det gjaldt plastoverflater.

Evnen til disse vepsene til å trenge gjennom plast byr på spennende spørsmål. Det er uklart hvordan vepsene punkterer den glatte overflaten av petriskålen, spesielt siden sprekker, som de vanligvis utnytter i galler, ikke finnes i plast. I tillegg er det fortsatt ukjent hvorfor andre beslektede arter ikke viser samme oppførsel.

Denne oppdagelsen kan ha bredere implikasjoner for å forstå punkteringsverktøyene til forskjellige insekter, inkludert mygg som bærer sykdommer. Det kan til og med føre til utvikling av nytt kirurgisk utstyr inspirert av vepsenes boreevner.

kilder:

– Journal of Hymenoptera Research

– Uroš Cerkvenik, biolog ved universitetet i Ljubljana i Slovenia