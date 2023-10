The Sounds of Pando: Lytte til det gamle treets kommunikasjon

Det er nylig gjort opptak som lar oss høre lydene produsert av en av de mest omfattende og eldgamle levende organismene på jorden. Pando, en massiv skog dannet av et enkelt tre, er en bemerkelsesverdig plante som tilhører den skjelvende ospearten. Med 47,000 100 stilker som alle har identisk DNA, sprer Pando seg over 12,000 dekar i Utah. Med en estimert alder på potensielt 6,000 24 år, veier denne kolossale levende enheten XNUMX XNUMX tonn og kan skryte av trelignende stengler som ruver opp til XNUMX meter.

Lydkunstner Jeff Rice samarbeidet med Friends of Pando for å spille inn lydene til denne skjulte organismen. Ved å plassere en hydrofon i et hul ved bunnen av en gren og tre den ned til treets røtter, oppdaget Rice en svak lyd, og fanget til og med vibrasjoner under et tordenvær. Kunstneren tror vibrasjonene er forårsaket av at millioner av blader i skogen vibrerer og overfører vibrasjonene sine ned gjennom grenene og ned i jorden.

Pandos rotsystem er sammenkoblet, noe som fremgår av de fangede lydene av dunk når en gren ble banket på på avstand. Mens delte rotsystemer er vanlige hos ospearter, skiller Pando seg ut på grunn av sin bemerkelsesverdige størrelse og alder.

Denne enestående muligheten til å lytte til lydene til Pando har både kunstnerisk og vitenskapelig potensial. Lance Oditt, grunnleggeren av Friends of Pando, ser potensialet i å bruke disse lyddataene i vitenskapelige studier for å bedre forstå det enorme skjulte hydrauliske systemet uten å forårsake skade.

Jeff Rice la vekt på betydningen av naturlige lyder i miljøstudier, og uttalte at de er en oversikt over lokalt biologisk mangfold og kan brukes til å måle miljøendringer. Dessverre er Pando for tiden i en tilstand av tilbakegang på grunn av menneskelige aktiviteter som rydding av habitater og utryddelse av rovdyr som bidrar til å kontrollere planteetende populasjoner. Dette vekker bekymring for fremtiden til denne ekstraordinære organismen og økosystemet den støtter.

kilder:

– Science Alert: URL

– Venner av Pando: URL