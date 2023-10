Den lyse fremtiden til satellitttelefoner: BlueWalker 3-satellitten og problemet med lysforurensning

By

BlueWalker 3-satellitten, utviklet av AST SpaceMobile, har nylig skapt overskrifter for sin banebrytende teknologi som gjør vanlige smarttelefoner til satellitttelefoner. Imidlertid har denne nyskapende satellitten også skapt bekymring for det økende problemet med lysforurensning.

Ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature, har BlueWalker 3-satellitten blitt et av de lyseste objektene som er synlig på nattehimmelen. Dette utgjør et problem for astronomer og forskere, siden det potensielt kan forstyrre deres observasjoner av himmellegemer. Satellittens lysstyrke er sammenlignbar med den åttende lyseste stjernen som er synlig fra jorden, Procyon. Bare Månen, Jupiter, Venus og syv stjerner er lysere enn BlueWalker 3.

Lysstyrken til en satellitt er direkte relatert til størrelsen, med større satellitter som reflekterer mer lys. BlueWalker 3 er for tiden den mest lyssterke satellitten i lav jordbane på grunn av sin betydelige størrelse, og kan skilte med et 64 kvadratmeter stort utvalg. Imidlertid er denne satellitten bare en prototype for en konstellasjon av enda større satellitter som utvikles av AST SpaceMobile og støttes av AT&T.

Lysforurensning skapt av disse satellittene kan ha ulike negative effekter. For astronomer kan det gjøre det vanskelig å peke ut stjernebilder og observere tåker, støvskyer og andre himmelske detaljer. Dyreliv, som fugler som navigerer med stjernelys, kan også bli påvirket av den lysere nattehimmelen. Dessuten kan den kulturelle og åndelige verdien av stjernekikking bli redusert hvis lysforurensning fortsetter å øke.

Mens BlueWalker 3 og lignende satellitter tilbyr forbedret internettilgang og kommunikasjonsmuligheter, bør innsatsen for å minimere lysforurensning prioriteres. Bransjeaktører kan utforske designmodifikasjoner for å redusere mengden lys som reflekteres av satellitter. I tillegg kan regulatorer vurdere å inkludere vurderinger av en satellitts innvirkning på nattehimmelen som en del av autorisasjonsprosessen før oppskyting.

Avslutningsvis representerer BlueWalker 3 satellitten fremtiden til satellitttelefoner, men lysstyrken øker bekymringer for lysforurensning. Å balansere teknologiske fremskritt med bevaring av nattehimmelen vår og dens økologiske og kulturelle betydning er avgjørende for en bærekraftig fremtid.

kilder:

– Justine Calma, AST SpaceMobiles BlueWalker 3-satellitt gjør smarttelefoner til satellitttelefoner, The Verge.

– Forskningsartikkel: Jeremy Tregloan-Reed et al., Nature.