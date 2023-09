Gliese 367 b: En ultratett eksoplanet med en mystisk opprinnelse

Astronomer har oppdaget en bemerkelsesverdig eksoplanet kalt Gliese 367 b, også kjent som Tahay, som har fanget oppmerksomheten deres på grunn av dens unike egenskaper. Gliese 367 b er kategorisert som en ultrakort periode (USP) planet, og fullfører en bane rundt stjernen på bare 7.7 timer. Det er en av nesten 200 andre USP-planeter som har blitt identifisert så langt. Det som imidlertid skiller Gliese 367 b er dens utrolige tetthet, nesten det dobbelte av Jorden.

Med så høy tetthet mener forskerne at Gliese 367 b nesten utelukkende må bestå av jern, ettersom dens steinete mantel er fjernet. Elisa Goffo, hovedforfatteren av en fersk studie på Gliese 367 b, sammenligner den med en jordlignende planet uten sin steinete mantel.

Gliese 367 b ble opprinnelig oppdaget ved hjelp av data fra NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Påfølgende forskning har forbedret målingene og gitt et mer nøyaktig estimat av massen og radiusen. Planetens masse er nå bestemt til å være 63 % av jordens, og dens radius er 70 % av jordens.

En av de spennende aspektene ved Gliese 367 b er dens opprinnelse. Det er svært usannsynlig at planeten ble dannet i sin nåværende tilstand. En mulighet er at det er kjernen til en planet som ble fjernet fra mantelen gjennom en katastrofal hendelse eller kollisjoner med andre protoplaneter under den tidlige dannelsen. En annen mulighet er at Gliese 367 b var omgitt av et jernrikt område i den protoplanetariske skiven som den ble dannet fra.

Forskningen utført av Goffo og teamet hennes avslørte også tilstedeværelsen av ytterligere to planeter i Gliese 367-systemet: Gliese 367 c og d. Tilstedeværelsen av disse ekstra planetene støtter oppfatningen om at USP-planeter ofte finnes i systemer med flere planeter, noe som antyder mulige formasjonsscenarier.

Gliese 367 b er medlem av en unik klasse av eksoplaneter kalt super-Mercuries. Disse planetene har en sammensetning som ligner på Merkur, men er større og tettere. Gliese 367 b, spesielt, er den tetteste USP-planeten som er oppdaget så langt, med en jernkjerne som utgjør 91 % av massen.

Mens den nøyaktige opprinnelsen til Gliese 367 b forblir et mysterium, fortsetter dens uvanlige egenskaper å utfordre dagens modeller for planetarisk formasjon. Ytterligere studier og observasjoner av denne fascinerende eksoplaneten kan gi verdifull innsikt i dannelsen og utviklingen av planeter under ekstreme forhold.

kilder:

– The Astrophysical Journal Letters – “Selskap for den ultrahøye tettheten, ultrakort perioden Sub-Earth GJ 367 b: Oppdagelse av ytterligere to lavmasseplaneter på 11.5 og 34 dager”

– Universitetet i Torino – Elisa Goffo, hovedforfatter

– NASAs Goddard Space Flight Center – NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite

– Europeisk sørobservatorium